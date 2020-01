A.U.R. cere urgentarea înscrierii Roșiei Montane în UNESCO: Proteste masive în cazul în care Guvernul Orban nu își respectă promisiunile

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de...

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

Unii cititori (da-s mult mai puţini decât erau în Timpul pe hârtie – am niscaiva speranţă că fraţii noştri de peste Prut, adică edilii Bucureştiului vor reveni cu ajutorul, pentru a reanima această publicaţie unionistă, că se supără rău în...

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani… Pentru...

Am văzut ultima ieșire publică a Președintelui Igor Dodon la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Acolo unde susține că vorbea o ipotetică “limbă moldovenească”. Asta e o primă problemă, pentru că Președintele Republicii Moldova nu respectă...

A.U.R. susține alegerea primarilor în două tururi și solicită Guvernului să nu facă promisiuni mincinoase. „Sperăm să nu fie demagogie în ceea ce a facut guvernul Orban în aceste zile, sperăm ca aceste lucruri să fie duse la bun sfârșit, nu să fie făcute doar pentru propagandă electorală. Daca aceste lucruri nu se întâmplă, guvernul Orban va avea în noi cel mai mare opozant. Așa cum am fost împotriva tuturor fărădelegilor făcute de multiplele guverne conduse de domnul Dragnea, așa vom lupta și cu această demagogie dacă lucrurile nu sunt duse la bun sfârșit”, a precizat George Simion.

Este pentru prima dată când un partid se pune sub protecție divină în mod oficial. Noi l-am ales ca protector pe Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, și tragem nădejde că ne va ajuta, ne va ocroti, și ne va îndruma atunci când vom avea mai multă nevoie.

Claudiu Târziu a prezentat cele mai recente acțiuni ale A.U.R., peste șapte lansări de filiale județene și în cele mai mari comunități de români din Uniunea Europeană., dar și patru premiere ale unui partid pe scena politică românească: A.U.R. este partidul condus de o echipă, partidul care a primit girul unor personalități publice marcante, partidul care se pune sub protecție divină în mod oficial și care implică în actul politic intern reprezentanții din diaspora. „Acest partid nu este un partid de lideri. Este un partid condus de o echipă, și pentru prima dată în România, la vârful unei formațiuni politice nu se află un om, ci se află o președinție de trei: George Simion și cu mine sunte co-președinții acestui partid, iar nouă ni se alătură în demersurile de conducere domnul Sorin Lavric, care este președintele Senatului nostru.

„Invităm toți românii să participe la manifestările care se organizează în România, dar și peste tot în străinătate pentru încă o picătură la ce înseamnă lupta pentru păstrarea patrimoniului uriaș care există la Roșia Montană. Ziua de astăzi și ziua de mâine sunt foarte importante! De aceea noi vom participa cu membrii și simpatizanții noștri la protestul care are loc astăzi în Piața Victoriei. Cerem Guvernului Orban să facă ceea ce a promis! Noi cerem răspicat să își respecte promisiunile! Dacă nu se va întâmpla asta, vom continua cu seria de proteste”, a declarat George Simion.

Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) solicită Guvernului Orban urgentarea înscrierii Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Copreședinții A.U.R., George Simion și Claudiu Târziu, au precizat în cadrul unei conferințe de presă susținută joi că formațiunea susține acest demers și în cadrul unui miting care are loc de la ora 18:00 în Piața Victoriei, în fața clădirii Guvernului.

