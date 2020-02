A.U.R.: O țară în care se închid muzee e o țară fără viitor

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Conducerea A.U.R. consideră că o Justiție care are ca rezultat, fie și involuntar, închiderea unui muzeu, nu are cum să fie o justiție dreaptă. Decizia judecătorească a venit în urma unui conflict juridic care s-a derulat pe parcursul a 15 ani între conducerea Muzeului și persoanele care au revendicat terenul în cauză. În tot acest timp, nici autoritățile locale, nici Ministerul Culturii nu au putut identifica și pune în practică o soluție care să permită menținerea Muzeului Satului din Bran pe actualul amplasament.

