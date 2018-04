A vrut să-și schimbe culoarea ochilor, dar a orbit. Operația a fost fatală pentru o vedetă cunoscută

O femeie celebră pe Instagram și-a pierdut aproape complet vederea după ce a făcut o operație de schimbare a culorii ochilor.

Nadinne Bruna, în vârstă de 32 de ani, își dorea că ochii ei să fie gri deschis, în loc de căprui, așa că a decis să recurgă la operația controversată de schimbare a culorii ochilor, scrie metro.co.uk.

Tânăra, care locuiește în Miami, a călătorit până în Columbia pentru că operația nu era permisă în SUA.





Femeia a plătit 3.000 de dolari ca să i se implanteze silicon în ochi, prețul fiind promoțional în schimbul ca Nadine să publice pe rețeaua socială informații despre clinica unde a avut loc intervenția.

La scurt timp după operație, a început să aibă probleme serioase. Ea spune că vederea ei este blurată mereu din cauza presiunii puse pe nervul optic de implant. De asemenea, ochii ei sunt roșii și dureroși de câteva luni.

Deși s-a întors de două ori la clinica din Columbia pentru alte intervenții ca să-i repare dauna făcută, Nadine și-a pierdut 80% din acuratețea vederii la ochiul drept și 50% la ochiul stâng.

Chiar dacă medicii din Miami i-au scos implanturile din ochi, ea va suporta consecințele operației controversate tot restul vieții, vederea fiindu-i deteriorată permanent.

"În noiembrie am făcut o operație de urgență pentru glaucom la ambii ochi. Vederea mea va rămâne mereu deteriorată. Va trebui să fac un transplant de cornee și am și cataractă. Am vederea unei bătrâne de 90 de ani", a spus Nadine.

Medicul care i-a făcut operația femeii a declarat că nu poate comenta cazuri particulare întrucât nu știe ce tratament a făcut ea în zilele care au precedat operația.

Fata nu l-a dat judecată pe medicul oftamolog pentru că "nu are resursele financiare pentru acest lucru".

Nadine și sora ei geamănă sunt urmărite pe Instagram de peste un milion de oameni, ele atrâgând atenția prin numărul mare de operații estetice la care au recurs.



Sursa: digi24.ro