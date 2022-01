Academia de Științe a Moldovei, CRITICATĂ dur de PAS, după ce l-a desemnat pe fostul avocat al lui Plahotniuc în calitate de membru al CSP

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca să evalueze dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultări sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al...

„Un „mulțumesc” Academiei de Științe pentru această conservă a lui Plahotniuc. O să ținem minte bine-bine rezultatul acestei „comisii” pentru timpurile când vor veni să ceară favoruri și privilegii pentru „știință”. Eu înțeleg că nu toată AȘM a fost în acea comisie de selectare. Dar nici nu am observat cineva din instituție să se distanțeze de această decizie și să o condamne vehement. Repet. Academia de Științe a făcut un așa concurs, urmare a căruia pentru Consiliul Superior al Procurorilor e propus un pion de-al lui Plahotniuc. Reforma justiției merge mai departe și nici un Avornic nu o va opri”, a scris Alaiba pe pagina sa de Facebook.

„Integritatea unei persoane trebuie să stea la baza tuturor numirilor în funcții de decizie din stat. Am spus din start că scopul nostru este de a avea oameni integri în toate structurile, dar mai ales în instituţiile-cheie din justiţie. Mă refer aici în primul rând la CSM şi CSP, care sunt direct responsabile de numirile în funcţii ale judecătorilor şi procurorilor. Tocmai din această cauză promovăm „pre-vettingul” și sper, cât de curând, să începem implementarea acestui mecanism de verificare a integrității tuturor candidaților la funcțiile respective. Este inacceptabil ca în calitate de membri ai CSP și CSM să fie numiți oameni lipsiți de integritate. Mai ales că și legea cere expres ca membrii acestor consilii din partea societății civile să fie cu o „reputație ireproșabilă”. În situația în care acest criteriu nu este întrunit, persoana este incompatibilă și, deci, nu poate ocupa funcția de membru în organele de autoadministrare judecătorească sau ale procuraturii”, a adăugat Litvinenco.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)