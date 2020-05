Anumite alimente ne afectează sănătatea, deși fac parte din meniul nostru zilnic. Le consumăm în cantități mari, însă nu știm ce efecte au asupra organismului. Unul dintre aceste alimente este pâinea albă. De multe ori, specialiștii atenționează asupra efectelor nocive ale acestui tip de pâine. Despre acest subiect a vorbit și un cunoscut nutriționist român.

Această pâine ne nenorocește! Pericolul ascuns din aluat

Virgiliu Stroescu, specialistul în nutriție si endocrinologie, trage un semnal de alarmă asupra consumului acestui preparat din făină. El spune că unele afecțiuni grave precum anemia sau osteoporoza sunt provocate chiar de acest tip de aliment. De altfel, ea este foarte săracă în fibre, de care organismul are mare nevoie, fiind benefic pentru digestie. În plus, medicul a declarat că este uimit de faptul că românii mănâncă acest aliment congelat, care este cu atât mai riscantă și le sugerează să fie foarte atenți la acest lucru.

„De ce suntem anemici? Pentru că mâncăm pâine albă! Avem osteoporoză- păi dacă mâncăm pâine albă?! Noi suntem boieri, ne place pâinea albă, Dar ne nenorocim! Fără fibre suntem nenorociți! Fibrele sunt cele care ne curăță intestinele. Fibrele absorb toate prostiile pe care le mâncăm. Am rămas uluit când am aflat că românii mănâncă pâine congelată.”, declară nutriționistul.

De altfel, nutriționistul încurajează consumul de pâine integrală. Aceasta este cunoscută pentru cantitatea ridicată de tărâțe și fibre pe care o conține, precum și vitamine ( complexul B) sau substanțe minerale, fier și magneziu. În plus, aceasta fierul din tărâţe are rol în combaterea anemiei, a rahitismului la copii, a colicilor abdominali, asteniei, depresiei psihice şi aterosclerozei. În plus, are o valoare calorică mai scăzută decât pâinea albă.

„Dacă tot stăm acasă, putem lua integrală. Facem niște pituci din ele, le băgăm la congelator și avem pâine normală. Trebuie să ne obișnuim să mâncăm pâine integrală.”, a afirmat nutriționistul Virgiliu Stroescu.