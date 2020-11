Acest individ și toată gașca sa de la guvernare provoacă dezastru - Unul face nuntă, altul întinde mese, iar autoritățile cer ca masca să fie purtată „de ochii lumii”

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ciorba de varză murată este populară în bucătăria rusă, poloneză, slovacă și ucraineană. Printre variantele existente în cărțile de bucate se numără și una cu ciuperci. Rețetă de ciorbă de varză murată de post Ciorba de varză este cunoscută sub numele...

„Ce face Dodon, încă oleacă președinte? Taraclia, UTA Găgăuzia, aflate sub Cod Roșu de alertă, de fapt, cum e aproape întreaga țară. Distanță socială? Maximum 4 persoane la masă? Întrunire de maximum 50 de persoane? Nici vorbă. Acest individ și toată gașca sa de la guvernare provoacă dezastru. Mitinguri, întâlniri pe la case de cultură cu multă lume, vizite prin școli fără mască, evenimente în plină pandemie! Nimic nu se uită! Unul face nuntă, altul întinde mese , iar autoritățile cer ca masca să fie purtată „de ochii lumii” , în timp ce petrecerile nu contenesc, covidul se ia și el de mână, intră în hore și în fiecare casă”, a scris Andrian Candu într-o postare pe Facebook. Andrian Candu consideră că Igor Dodon trebuie sancționat pentru „încălcările grave” pe care le-a comis.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)