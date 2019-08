Acesta e „cel mai murdar” clip pentru adulți și are cel mai nobil scop/ VIDEO

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Clipul este intitulat Dirtiest Porn Ever (Cel mai murdar clip pentru adulți din toate timpurile). Referința din titlu nu este însă conținutul efectiv al clipului, ci la mizeria pe care o găsești pe foarte multe plaje de pe mapamond.

În lunile de vară, pe lângă pozele din concediu, fluxul tău de pe Facebook s-a umplut cu imagini încărcate de mizerie de pe diverse plaje sau râuri. O companie vrea să rezolve această problemă. Acest site are o lungă istorie când vine vorba de campanii pentru protecția mediului. Cei care au urmărit activitatea platformei în ultimul deceniu, știu că noul clip este o încununare a acelor eforturi. Dacă va funcționa sau nu în încurajarea oamenilor de a face curățenie pe plaje în urma lor este relativ.

