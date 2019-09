Acolo unde limba oficială nu-i la ea acasă. Cum te poți rătăci la Comrat, dacă nu cunoști rusă: „Aici nu poți supraviețui, primești observații din partea rușilor să vorbesc o limba omenească”

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti rataci, informează protv.md



“-Spuneti, va rog, cum de gasit magazin de carti. - Magazinul inainte.. langa banca.”

Am rugat un reporter care locuieste la Comrat sa le ceara trecatorilor sa ii explice in romana cum sa ajunga intr-un anumit loc. Ceea ce am auzit ne-a demonstrat ca o harta ne-ar fi mult mai folositoare. In comunitatile din tara in care domneste rusa, sa cunosti romana nu este un privilegiu, ci, mai degraba, un dezavantaj.

“-Asa mi-i situatia, trebuie sa stiu si o limba si alta. - Te simti cumva obligata sa cunosti rusa? - Intr-un fel da, deoarece in alt caz in oras nu poti supravietui, primesti observatii din partea rusilor sa vorbesc o limba omeneasca. Pentru mine e foarte urat din partea poporului rus care stagneaza un popor care e de aici originar.”

Tinerii din regiunea transnistreana ne-au explicat cum supravietuieste romana acolo.

“Chiar eu, facand naveta de la Rezina aici si trecand vama, trebuie sa vorbesc rusa, pentru ca ei chiar nu inteleg. Sunt impuse anumite reguli.”

Sa-ti vorbesti limba poate fi considerata chiar o insulta, acasa, in tara ta.

“- Vorbiti omeneste. - Cat de des te confrunti cu asta? - Destul de des, cand vorbesc la telefon. - Chiar mergand pe strada? - Da. Stand la statie - Necomunicand cu un localnic? - Nu.”

“Isi bat joc de noi, ca suntem romani, ei se socot rusi in aceasta regiune.”

Acolo unde romana este tinuta la zid, oamenii care o vorbesc o pastreaza cu multa demnitate, de parca ar fi o bogatie.

“Datoria fata de neam este sa inveti romana.”

Asa sunt timpurile, ne explica oamenii.

“Mediu, gradinitele din pacate, nu avem gradinite moldovenesti."

Potrivit legii cetateniei, orice persoana care dobandeste cetatenia Republicii Moldova este obligata sa cunoasca limba de stat a tarii. In cazul vorbitorilor de rusa, nascuti in Moldova, cetatenia se atribuie automat, fara ca sa fie verificate cunostintele lingvistice.

