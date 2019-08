Acord între România şi Republica Moldova pentru schimbul de organe

„Pentru noi este foarte important să găsim organe pentru pacienţii care au nevoie de un transplant. Mai avem un Acord de colaborare şi cu Ungaria. Implementarea acestui Acord semnat astazi necesită unii paşi care trebuie pregătiţi minuţios. România are o capacitate mai mare în ceea ce priveşte transplantul de organe. De aceea, pe viitor, sperăm ca unii pacienţi din Republica Moldova să poată fi transplantaţi în România", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, potrivit aceluiaşi comunicat.

„Dacă anumite organe nu pot fi folosite în Romania, din lipsă de receptori compatibili, acestea vor putea ajunge în Republica Moldova şi invers. În cazul unei urgenţe medicale, cele două Agenţii vor încerca să găsească soluţii pentru a identifica un organ compatibil pentru pacientul care are nevoie de transplant”, mai arată sursa citată.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Actualitate 31 August 2019, ora: 10:24

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.