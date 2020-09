Acordul dintre Israel si Emiratele Arabe Unite: normalizare și trădare

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 13 Septembrie 2020, ora: 08:15

Jupiter e direct in Capricorn, iar tu ar trebui sa-ti pui din nou planurile in miscare. Au cam stagnat de la mijlocul lui mai incoace, de cand a intrat in miscare retrograda. Ai mai multa incredere in tine, mai multa speranta. Este vremea sa iti urmaresti viziunea!