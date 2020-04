Acordul OPEC+ pentru reducerea producției de petrol nu a avut efectul așteptat. Preţurile au scăzut la finalul zilei de luni, după creșteri timide pe parcursul zilei

În luna februarie a acestui an, producţia de ţiţei a Norvegiei a fost de 1,75 milioane barili pe zi, în creştere cu 26% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Dacă se adaugă şi producţia de condensat şi gaze naturale lichide, producţia de hidrocarburi a Norvegiei a fost de 2,1 milioane barili pe zi, echivalentul a aproximativ 2% din producţia mondială.

Preţurile petrolului Brent şi WTI au scăzut cu mai mult de jumătate faţă de nivelurile înregistrate la începutul acestui an, din cauza prăbuşirii cererii provocată de pandemia de coronavirus.

Grupul de producători, cunoscut sub numele de OPEC+, a propus iniţial ca producţia de petrol să fie redusă cu 10 milioane de barili pe zi, reprezentând circa 10% din livrările de ţiţei la nivel global, dar Mexicul a refuzat să suporte reducerea care îi revenea.

