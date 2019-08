Activist civic: Ceban și Năstase ar face o MARE FAVOARE Chișinăului dacă nu s-ar implica în alegeri. Năstase taxat dur: profilul și cunoștințele lui nu sunt deloc potrivite

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al...

Valeriu Pașa: „Este dreptul lor să candideze, dar eu consider că ei i-ar face o mare favoare Chișinăului dacă nu s-ar implica nici unul, nici altul și ar promova exclusiv oameni care chiar să se ocupe următorii patru ani de oraș. Dacă este cineva primar, să ne asigurăm că el n-o să umble la toate alegerile și o să lepede Primăria.” INTEGRAL AICI

Valeriu Pașa: „Bine, ei au dreptul să candideze. Eu, unul, nu consider oportun, pentru că ei trebuie să se determine, adică – ori vrei să fii deputat, ori vrei să fii ministru, ori vrei să fii în Parlament, ori vrei să fii în Consiliul municipal, ori primar. Dacă Ion Ceban vrea să fie primar, la ce bun s-a dus din Consiliul municipal în Parlament? Bine, e rolul lui în partid, înțeleg, dar putea bine mersi să rămână în Consiliul municipal și să ajute partidul, fără să se ducă să fie deputat. A lăsat aici, s-a dus încolo. În cazul lui Andrei Năstase, cu atât mai mult – e una când a candidat d-lui în calitate de lider al opoziției anul trecut și era o luptă eminamente politică, pentru că era parte din destructurarea regimului lui Vlad Plahotniuc și e cu totul altceva acum, când d-lui are o misiune foarte grea de îndeplinit la Ministerul de Interne. Și dacă ți-ai asumat-o, o duci înainte! Asta dincolo de faptul că profilul și cunoștințele lui – haideți să fim sinceri – nu sunt deloc potrivite pentru primar de Chișinău.”

