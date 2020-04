Actorul Kristofer Hivju din „Game Of Thrones” a anunţat că este „complet recuperat” după COVID-19

Hivju a fost ales în rolul personajului Nivellen din sezonul doi din serialul fantastic "The Witcher" al Netflix.

Actorul din "Game Of Thrones" a anunţat luna trecută că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, în urma efectuării testului.

"Am avut norocul să avem doar simptome uşoare de COVID-19", a adăugat actorul în vârstă de 41 de ani.

Actorul norvegian, cunoscut îndeosebi pentru interpretarea rolului Tormund Giantsbane în serialul HBO "Game Of Thrones", a declarat că şi soţia sa, Gry Molvaer Hivju, şi-a revenit după ce a fost "cel mai probabil" infectată cu acest virus.

Kristofer Hivju, cunoscut din seria TV „Game Of Thrones”, a declarat că este „complet recuperat” şi că are o „stare de sănătate bună” după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, relatează marţi Press Association.

