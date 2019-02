ACUM își pierde până și cei mai fideli susținători: deja poate fi numit ALTĂDATĂ

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Ministerul rus al Apărării a renunțat să cumpere noile elicoptere de atac Mi-28NM, cunoscute sub numele de Havoc, din cauza prețului ridicat. Surse „Interfax” susțin că întreprinderea „Vertoloty Rossii” nu a acceptat condițiile Ministerului rus al Apărării,...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

S-a dezlantuit cerul deasupra orasului. Dupa cateva zile de vreme insorita, a inceput sa ninga in capitala. De astazi vremea se raceste. Meteorologii au anuntat cod galben de schimbare brusca a vremii, valabil pana sambata.

Încă 8 familii din municipiul Orhei și-au realizat visul pe care îl are practic fiecare tânăr din Republica Moldova: administrația publică locală a orașului le-a înmânat cheile de la noile apartamente sociale, pe care le-au primit în cadrul unui program...

Editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru, este convins că anunțul privind noul dosar penal deschis de ruși pe numele liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, are legătură directă cu alegerile parlamentare de duminică.

”Băieți hai să facem ceva, totuși e campanie. Hai! Hai! O, super, davai. Da ce? Poate declarăm ceva? Hai sa declarăm. Da, blin, atâta de-amu am declarat, hai mai bine să sensibilizăm. O, super, da ce sa sensibilizăm. Nu, nu știu, ceva, organele. Poate organismele? Macar și organismele. Dap noi deja le-am sensibilizat. Hai dar să semnam vreun angajament. O, super, da ce ne angajăm. Nu, nu știu, da ce s-a mai angajat lumea să facă. Da ce srazu să facem, hai mai bine să ne angajam să nu facem, e mai ușor de realizat. O, super. Hai să ne angajăm că nu o să facem vapşe nicā! O, super. Semnăm, semnăm, dați chiar acum să semnăm!”, a descris Grosu procesele din interiorul ACUM, într-o postare pe Facebook.

