ACUZAȚII /// Dodon ar fi PRELUAT controlul asupra Consiliului Superior al Magistraturii

Dodon nu a renunțat pina n-a preluat controlul CSM. A încercat încă pe timpul când eram in guvern. Prin așa-zisele Adunări ale judecatorilor orchestrate de oameni apropiati președintelui. Apoi prin modificare legii in Decembrie și alegerea unor membri noi care-i servesc interesele. Nu le ajungea un vot pentru a înclina balanța in chestiuni legate de cariera judecatorilor. Ca sa fie clar -numirea in funcție, evaluarea, sancționarea și eliberarea - cele mai importante aspecte ale activității CSM. Recent, printr-o alta modificare au bătut ultimul cui. Iar de azi, judecătorul Pahopol nu este doar membrul care nu le ajungea, este și președintele interimar CSM, fiind cel mai in virsta.

Daca pana acum mai vedeam anumite mișcări in sensul curățirii sistemului judecătoresc din interior, de acum încolo nu vor mai fi.

Vom vedea judecători amici cu socialistii promovați și evaluați cu brio, și dacă o fi sa vina procurorul cu solicitarea de pornire a urmăririi penale pe vreunul din ei - fiți siguri ca nu are nici o șansa sa primească acordul acestui CSM.

Olesea Stamate / facebook.com