ACUZAȚII GRAVE // O companie de construcții a adunat sume enorme de bani de la oameni și a întârziat finalizarea lucrărilor

Locatarii blocului din strada Socoleni nr. 12 acuză compania de construcție „Demi-Alitora” de fărădelegi în raport cu locatarii, acestea fiind acoperite de instituțiile statului timp de mulți ani. Într-o conferință de presă la IPN, un grup de investitori a declarat că firma constructoare a adunat sume considerabile de bani de la populație, dar a întârziat ani buni finalizarea lucrărilor.

După ce compania a obținut recepția finală a lucrărilor, cu abateri, directorul refuză să le elibereze investitorilor actele de proprietate, șantajându-i pentru a obține sume suplimentare, neprevăzute de contracte.

Chiril Malaireu, unul dintre investitori, a declarat că blocul locativ are 194 de apartamente, o parcare subterană, dar și încăperi nelocative. Contractul cu compania constructoare SRL „Demi-Alitora”, al cărei director-fondator este Ion Sârbu, l-a încheiat în 2008. Darea în exploatare a blocului locativ era planificată la sfârșitul anului 2010. „Noi, investitorii, ne-am respectat obligațiunile de plată, conform contractului, și chiar am achitat în avans o parte din ultimele rate, pe care trebuia să le achităm atunci când primim actele de proprietate. Am făcut-o pentru ca să nu creăm probleme la finanțarea lucrărilor de construcție”, a notat Chiril Malaireu.





Potrivit lui, la finele anului 2013, compania a stopat practic lucrările. În același timp, a invitat investitorii să se mute în noile locuințe, fiind făcute promisiuni că foarte curând lucrările vor fi încheiate. Investitorii care s-au mutat în acea perioadă au fost nevoiți să achite pentru serviciile comunale conform tarifelor aplicate persoanelor juridice, întrucât casa nu era dată în exploatare. În anul 2015 a devenit clar că finalizarea lucrărilor va mai întârzia.

Locatarii au depus petiții la Guvern, Parlament, Președinție, Primărie, organelor de drept. Chiril Malaireu spune că, după numeroase controale dispuse, concluziile au fost dubioase. Ca urmare, cauza penală a fost clasată, iar procurorul pe caz a refuzat să le prezinte ordonanța de clasare pentru a putea să o conteste în instanță. „Bănuim, destul de întemeiat, că a avut loc un act de protecționism din partea organelor de anchetă. Poate a fost chiar și un act de corupție. Bănuim că interesul banului a depășit interesul legii”, a opinat investitorul.

După implicarea Preturii Râșcani, locatarii au reușit să obțină plata curentului electric și a agentului termic la tarife pentru consumatorii casnici. Investitorii au achitat în avans ultimele rate și astfel s-a reușit finalizarea lucrărilor. Adresându-se la compania de construcții pentru a primi actele de proprietate, s-au pomenit șantajați. Li s-a cerut să mai achite o sumă de bani. Directorul companiei și-a motivat solicitarea prin faptul că a avut cheltuieli suplimentare, inclusiv pentru servicii de avocatură, după petițiile depuse de investitori.

Proprietarii de apartamente se văd nevoiți iar să-și ceară dreptatea. Potrivit lor, din cauză că nu au actele de proprietate și nici reședință, nu pot să-și înscrie copiii la grădiniță, nu pot să se arondeze unei instituții medicale și nici să meargă elementar la vot. Investitorii spun că, dacă nu vor fi ajutați, sunt gata să se adreseze în instanță, dar și să recurgă la proteste.

