Adele părăseşte scena ///VIDEO

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, plângerea fiind depusă în luna decembrie a acestui an. În plângere se arată că au fost atacate drepturile omulu

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei...

Rusia l-a acuzat oficial de spionaj pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, la Moscova. Informația privind punerea sub acuzare a lui Whelan a fost publicată inițial de agenția de presă rusă Interfax și preluată apoi de Reuters.

Potrivit sursei, cântăreaţa nu ştie ce are de gând să facă în continuare, dar se gândeşte la căsătorie, copii şi chiar la o grădină de legume. Iar dacă nu ştiaţi care sunt atu-urile sale în ceea ce priveşte dragostea, Adele crede că e o prietenă foarte bună, pentru că îi place să gătească, să râdă şi să facă sex. Asta nu înseamnă că între ea şi partenerul ei nu există certuri, pentru că ea admite că îi place şi puţin piper în relaţie.

Totodată, Adele le spune fanilor săi că nu trebuie să fie dezamăgiţi, pentru că are de gând să compună în continuare muzică, dar de data aceasta să fiemuzică veselă de dragoste, mai scrie publika.md.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)