Aderarea la UE – un obiectiv comun. Declarație semnată de președinții Moldovei, Georgiei și Ucrainei

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Astronomii au descoperit o stea rară, în formă de lacrimă, aflată la aproximativ 1.500 de ani lumină de soare. Forma sa neobișnuită este dată de faptul că are o stea parteneră care se hrănește efectiv cu materia din corpul ei. În astfel de sittuații, ambele stele explodează...

O explozie s-a produs, astăzi, într-o locuință de la Călimănești, raionul Nisporeni. Proprietarul casei a fost găsit de vecini și totodată acesta a fost scos de sub dărămături, dar cu arsuri grave pe aproape toată suprafața corpului.

După ce anul trecut în Ucraina s-a creat o aplicație mobilă pentru șoferi, prin care pot înregistra şi expedia într-o bază de date, la care are acces şi poliţia locală, încălcările pe care le-au comis sau le comit în continuare alți colegi din trafic,...

Integrarea europeană nu are alternativă pentru cele trei țări și nicio parte terță nu ar putea influența această alegere suverană, scrie în document. „Am realizat deja progrese considerabile în relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Susținuți de voința puternică a popoarelor noastre de a deveni parte a familiei europene, suntem uniți în hotărârea noastră de a lucra în vederea obținerii recunoașterii perspectivei europene pentru Georgia, Moldova și Ucraina, deschizând calea pentru viitoarea aderare a celor trei state la UE”, se meționează în Declarație. De asemenea, în document, semnatarii reafirmă angajamentul lor de a avansa în continuare procesul de integrare în Uniunea Europeană prin reforme cuprinzătoare pentru consolidarea instituțiilor democratice și de a armoniza progresiv legislația din sectoarele relevante cu elementele cheie ale acquis-ului UE. Statele au convenit să continue să lucreze cu instituțiile UE pentru punerea în practică a tuturor oportunităților și potențialului oferit de prevederile Acordurilor de Asociere privind Zonele de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare care prevăd integrarea treptată în piața internă a UE. Prin declarație, statele își reiterează sprijinul pentru Parteneriatul Estic și spun că vor lucra pentru a se asigura că Parteneriatul Estic dezvoltă o agendă strategică orientată spre viitor și rămâne o politică puternică și eficientă care reflectă nevoile, ambițiile și aspirațiile fiecărui partener. Cele trei state mai menționează că tentativele Rusiei de anexare și ocupare ilegală a teritoriilor Georgiei, agresiunea acesteia în estul Ucrainei și ocuparea temporară a Crimeii, precum și conflictul nerezolvat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova reprezintă o amenințare serioasă pentru regiune și Europa în ansamblu. În context, sunt gata să exploreze împreună cu UE modalitățile de a realiza reglementarea pașnică a conflictelor și de a asigura pacea, stabilitatea și securitatea pe termen lung în regiune, inclusiv prin rolul și angajamentul sporit al UE. Potrivit președintei Maia Sandu, declarația Summitului de la Batumi pune în evidență angajamentele țărilor în acele domenii în care se dorește obținerea a mai mult și reafirmă dorința comună de a adera la Uniunea Europeană în baza unei abordări bazate pe merit. „Împărtășind aceleași valori de respect pentru statul de drept, democrație și drepturile omului și fiind angajați să depunem eforturi pentru a ne consolida democrațiile, credem că avem potențialul să contribuim la transformarea UE într-o uniune mai puternică – o uniune care creează, o uniune care inovează și o uniune care îi susține pe toți”, a declarat Maia Sandu.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

