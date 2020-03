Adevărul despre moartea lui Paul Goma: a fost internat cu boli cronice și infectat cu virusul COVID-19 în spital

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastică a poluării din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au înregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele obișnute, scrie BBC.

„Î n noaptea de 24/25 martie 2020, a decedat la Paris curajosul opozant și scriitor Paul Goma. Ce nu au reușit comuniștii în țară și în exil, cu toate metodele lor de exterminare, a reușit virusul Corona, într-un spital parizian, în libertate. În numele Grupului Canal ’77, din care am avut onoarea să fac parte, alături de Dan Niță, Ion Marinescu, Raymond Păunescu și Nicolae Windisch, cu toții semnatari ai Apelului Goma, adresăm fiului, Filip-Ieronim, îndurerate condoleanțe pentru pierderea acestui om, model de curaj și probitate pentru românii anticomuniști. Dumnezeu să-l ierte și să-l hodinească!”, scrie Victor Roncea.

