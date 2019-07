Adevărul despre vinul roșu. De ce este bine să îl consumi regulat dar și ce riscuri implică

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

5. Îmbunătațește sănătatea dinților. Pentru dinți perfecți, nu uita să consumi un pahar de vin în fiecare zi. Se pare că acesta întareste smalțul, astfel că dinții sunt protejați de apariția cariilor, dar și de înmulțirea bacteriilor din cavitatea bucală. În plus, polifenolii din vinul roșu ajută la ameliorarea inflamației gingiilor și poate preveni apariția gingivitei și parodontozei.

1. Vinul roșu îmbunătățește sănătatea inimii. Vinul roșu conține resveratrol, un antioxidant puternic care îți protejează inima și arterele de efectele nocive ale grăsimilor saturate din dieta ta. În plus, flavonoidele previn apariția bolilor de inimă, iar alcoolul din vinul roșu poate crește nivelul colesterolului „bun” din sânge (HDL). Pentru a te bucura de toate aceste beneficii, consumă un pahar de vin roșu pe zi.

Iată ce beneficii are vinul roșu și cum trebuie să îl consumați pentru a profita din plin de ele.

