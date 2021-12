Adrian Dupu (PNL), șef la DRRM, deturnează către firme apropiate de familia Năstase, banii publici destinați presei românești

Constatăm cu stupoare că ceea ce nu a reușit să facă Moscova imperială timp de 30 de ani – și anume să stranguleze presa tipărită de limbă română din Basarabia –, Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR a reușit doar după câteva luni de la instalare, chiar prin intermediul junelui liberal Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu R.Moldova (DRRM).

La începutul lunii iulie, DRRM a dat publicității mult-așteptatele rezultate ale concursului pe proiecte care, oficial, își propune să promoveze valorile românești în stânga Prutului.

Consecvent principiilor de integrare a Basarabiei în spațiul românesc și european, Podul.ro a examinat cu atenție rezultatele concursului și a remarcat următoarele aspecte:

1. Deși a debutat promițător, noua conducere a DRRM, instalată după alegerile parlamentare din decembrie 2020, a deturnat misiunea, scopul și obiectivele instituției. Din păcate, Adrian Dupu este foarte departe de o viziune integratoare și are o înțelegere deformată asupra realităților din R.Moldova. Doar în câteva luni de conducere, acesta a reușit să transforme Departamentul într-un paravan pentru a acoperi interesele personale și de grup sub masca nobilă a ajutorului acordat fraților de peste Prut.



Exemplificăm: concursul simulat dă în vileag aspecte neverosimile – circa 1 milion de lei au fost direcționați spre asociații și firme din România, în timp ce doar restul de 600.000 lei vor ajunge în R.Moldova.



2. Două firme din România (probabil apropiate de secretarul de stat via Andrei Năstase) au reușit să scoată din bugetul destinat R.Moldova nu mai puțin de 595.000 lei, tot atât cât toate proiectele câștigătoare ale organizațiilor din stânga Prutului la un loc. E vorba de asociația ”Creativepedia”, fondată recent, în 2020, și beneficiară a 445.000 lei, iar cealaltă, un SRL, ”Quantum Media Creative”, beneficiază de 150.000 lei (în jur de 30 000 de euro) din ”ajutorul frățesc”.



Quantum Media Creative este firma care i-a făcut lui Andrei Năstase (anti-unionist și el) o applicație pentru Android.



Pe pagina 10ani.ro, aflăm două lucruru: a. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României – Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (condus de Adrian Dupu) și b. Din echipa 10ani.ro face parte Cristina Jitari, care întâmplător este și Secretara fracțiunii Platformei DA din Consiliul Municipal Chișinău, unde este colegă cu... Andrei Năstase.



Andrei Năstase publică o felicitare pentru Cristina Jitari. În foto din dreapta, fratele lui Andrei Năstase - Vasile, și el și Cristina au fost finanțați de către PNL-istul Adrian Dupu din banii publici ai statului român destinanți comunității române din Basarabia.



La alegerile din acest, partidul lui Andrei și Vasile Năstase a acumulat 2.3% din voturi, iar în timpul campaniei a lansat mai multe atacuri la adresa Partidului Maiei Sandu. Foto: Andrei Năstase și Adrian Dupu.



Anti-unionistul Dupu, prieten bun cu anti-unionistul Năstase (2019). În 2021 Dupu finanțează firmele familiei Năstase din banii cetățenilor români.



3. Potrivit surselor bine informate ale Podul.ro, aceste manevre comise sub egida Guvernului României lasă fără finanțare cel puțin 8 publicații esențiale pentru românii de dincolo de Prut. Asta în condițiile în care, un rol-cheie în demolarea românofobiei și a mentalităților retrograde, formate de regimul de ocupație la moldovenii sovietici, îl are mass-media din R.Moldova, în speță, presa tipărită de limbă română, care s-a aflat în avangarda proceselor de renaștere națională și de integrare în spațiul românesc.



Adrian Dupu coleg cu Andrei și Vasile Năstase în Platforma DA, iar după din bani publici - le finanțează firmele. În acest mesaj se poate observa nivelul înalt de cultură al șefului peste Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, care scrie cuvântul român de 2 ori într-o frază fără diacritice.



4. Printre „instituțiile media” finanțate de către DRRM prin Adrian Dupu se număr și site-ul glasul.md, publicație controlată de fratele lui Andrei Năstase - Vasile Năstase.

A nu se uita următoarea evidență: Adrian Dupu este singurul demnitar de stat din toate guvernele României care s-a pretat să dea cu piciorul în presa românească din Basarabia, să lovească în instituții media de mare prestigiu, care au fost în avangarda Mișcării de Eliberare Națională și care au păstrat și păstrează valorile, demnitatea și conștiința românească în actuala R.Moldova. În condițiile războiului hibrid declanșat împotriva lumii civilizate, ne întrebăm - pentru ce stat lucrează demnitari ca Adrian Dupu, plătit copios din banii poporului român?

Probabil că ambasadorul Rusiei la București, FSB-istul și românofobul agresiv Valerii Kuzmin, îi va dărui o distincție groparului presei românești din Basarabia, acestui Adrian Dupu, sau măcar o ”gramotă” (adică o diplomă) pentru o asemenea performanță.

Recent, același Adrian Dupu apare cu un interviu pentru postul EuropaLiberă din R. Moldova unde vine cu serie întreagă de mesaje cu un caracter vădit anti-unionist și anti-național.