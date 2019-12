Adrian Mutu va fi numit marți selecționer la Under 21

yes Federația Română de Fotbal a decis ca Adrian Mutu (40 de ani) să fie noul selecționer al naționalei de „tineret”, urmând ca prezentarea să fie făcută marțea viitoare într-o conferință de presă la Casa Fotbalului. În luptă pentru acest post au mai fost Edi Iordănescu și Costel Enache. Obiectivul lui Adrian Mutu va fi calificarea la Campionatul European de Fotbal din 2021. România U21 ocupă în acest moment poziția secundă în grupă, cu 10 puncte strânse în 5 meciuri.

După ce România a pierdut cu Japonia, 20-37, și a terminat ultima în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin, fără a obține vreun punct, au avut loc ultimele meciuri din această fază a competiției, în urma cărora s-au stabilit semifinalele Campionatului Mondial de handbal din Japonia. Norvegia, Olanda și Spania s-au alăturat Rusiei, formație care își asigurase deja prezența în penultimul act al competiției. Programul semifinalelor, programate mâine, este următorul: Norvegia vs Spania (de la ora 10:30) și Rusia vs Olanda (de la ora 13:30). Finala va avea loc duminică (15 decembrie), de la ora 13:30.

CFR Cluj - Celtic Glasgow se joacă în această seară, de la ora 19:55. Clujenii mai au nevoie de un punct pentru a se califica în faza eliminatorie din Europa League. CFR Cluj și Celtic se întâlnesc pentru a patra oară în acest sezon. „Feroviarii" au avut câștig de cauză în preliminariile Ligii Campionilor, 1-1 pe teren propriu și 4-3 în deplasarea de la Glasgow. Campioana Scoției s-a răzbunat în turul din grupa de Europa League, când s-a impus cu 2-0. Arbitrul român Radu Petrescu va conduce partida dintre formaţia belgiană KAA Gent şi echipa ucraineană FC Oleksandria, care se va juca azi, de la ora 22:00, în ultima etapă a Grupei I a Europa League, potrivit site-ului Federaţiei Române de Fotbal.

Cristina Neagu (31 de ani) a spus după eşecul usturător cu Japonia că obiectivul ei principal va fi calificarea cu echipa naţională pentru JO 2020. Vedeta tricolorelor a explicat că aceasta va fi ultima ei şansă de a evolua la o ediţie a Jocurilor Olimpice, având în vedere că în 2024 va avea 36 de ani. Din păcate pentru Neagu şi colegele ei, drumul lor spre Tokyo va fi unul înfiorător de greu! Asta deoarece, România a ajuns în „preolimpice" din postura de ocupanta locului 4 la Euro 2018. Dacă ar fi prins primele 7 locuri la CM 2019, România ar fi avut o serie mai uşoară, cu o singură adversară din Europa. Acum, tricolorele vor fi plasate în a 3-a grupă preolimpică, iar aceasta va arăta aşa:

România

Locul 4 din Asia = Coreea de Nord

Locul 4 de la Mondiale = Rusia / Olanda / Norvegia / Spania

Locul 5 de la Mondiale = Serbia / Muntenegru

Doar primele două clasate din fiecare serie vor obţine biletele pentru JO 2020.

FIFA va sesiza justiţia elveţiană pentru a obţine recuperarea sumei de 2 milioane de franci elveţieni (1,84 milioane euro) plătită în mod necuvenit de către fostul preşedinte al instanţei fotbalistice, Sepp Blatter, lui Michel Platini, potrivit unui document obţinut de AFP. Această plată frauduloasă a stat la baza suspendării lui Blatter şi Platini pentru şase, respectiv patru ani, din orice activitate legată de fotbal. Justiţia elveţiană a deschis în septembrie 2015 proceduri penale împotriva celor doi, suspendarea lui Platini expirând în luna octombrie.

Cipriotul Marcos Baghdatis, în vârstă de 34 de ani, care s-a retras în acest an din circuitul ATP, a decis să devină antrenor şi face deja parte din staful care o pregăteşte pe Elina Svitolina. Baghdatis s-a retras din activitatea de tenismen profesionist în iulie, după turneul de la Wimbledon, la care a fost eliminat în turul doi.