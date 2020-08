Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România: „Huawei este un braț corupt al regimului comunist chinez și al sistemului său de securitate”

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Avocatul Ion Dron consideră că implicarea în politică a lui Vlad Filat, care a fost ales recent în funcţia de preşedinte al PLDM, are ca scop să nu-i permită Maiei Sandu să acceadă în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți...

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Acesta este momentul în care trebuie să ne ridicăm și să sprijinim libertatea și democrația. Falsurile otrăvitoare lansate de un guvern chinez comunist corupt, înfășurate în minciuni frumoase, nu pot fi lăsate să înrobească poporul român. Promisiunile marilor bogății care se făceau sub comunism s-au dovedit false iar ele revin acum, în istoria modernă. Nimic nu justifică plasarea unui centimetru din România sau din orice altă națiune liberă sub control comunist. Chinezii comuniști și companiile lor vasale necinstite pot câștiga doar dacă le lăsăm. Dar să spunem nu! Spune da libertății, democrației și statului de drept.

Huawei afirmă în mod fals că respectă legile și este transparentă. Dar nu este. Dimpotrivă, are un program de bonusuri pentru angajați în scopul obținerii de informații confidențiale de la concurenți. Utilizează intermediari și spioni, inclusiv „profesori” din institute de cercetare pentru a obține acces și a fura proprietatea intelectuală de la concurenți. Compania recomandă angajaților săi să-și ascundă statutul de angajat, chiar și în fața oamenilor legii. Un angajat Huawei a pătruns, după program, în cadrul unei expoziții comerciale, a dezasamblat produsul unui concurent și l-a fotografiat. Când angajatul Huawei a fost reținut, Huawei a susținut că acesta este nou și nu a știut ce face. A fost o minciună flagrantă – angajatul era un inginer senior Huawei, cu mulți ani de experiență.

„Huawei este un braț corupt al regimului comunist chinez și al sistemului său de securitate. Huawei a fost pusă sub acuzare de către procurorul american pentru Districtul de Est al statului New York pentru numeroase capete de acuzare: fraudă, furt de tehnologie, spălare de bani și alte activități infracționale. Rechizitoriul de 56 de pagini împotriva Huawei și a filialelor sale este disponibil aici , pentru toți cei care doresc să-l cunoască. Comuniștii chinezi nu sunt mulțumiți să monitorizeze și să-i controleze pe concetățenii lor, ci vor face tot ce le stă în putință (să spioneze, să fure, să mituiască sau să mintă) pentru a te putea controla și pe tine.

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

Pe soldatul Švejk l-am cunoscut când eram copil. Cum treaba asta se petrecea înainte de a ști eu ce-a fost Primul Război Mondial sau Imperiul Austro-Ungar, nu am rămas...

O deputată din Brazilia, Flordelis dos Santos de Souza, cunoscută pentru că are 55 de copii, biologici și adoptați, este acuzată că a pus la cale asasinarea soțului. A făcut-o chiar...

