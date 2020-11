Aer uscat în casă? Iată 5 plante de apartament care umidifică aerul

Daca in casa ai aerul uscat, nu uita de puterea plantelor. Exista unele care te ajuta sa cresti nivelul umididatii din aer.

Iata 5 plante de apartament care modifica atmosfera din casa ta, daca ai aerul uscat in casa.

Chiparos fals (Chamaecyparis)

In Japonia, chiparosul este considerat o planta sacra. Se crede ca sufletele celor morti si ale zeilor salasluiesc intr-o astfel de planta. Aceasta planta mereu verde, improspateaza aerul din casa, il curata de impuritati si face aerul mai umed. In plus, te ajuta sa scapi de migrene si durerile de cap. Are nevoie de multa umbra si apa.

Loading...

Limba soacrei (Sansevieria)

Planta improspateaza aerul, produce o cantitate mare de oxigen, neutralizeaza vaporii produsi de materialele sintetice, se intretine usor si umidifica aerul.

Ficus

Ficusul este o planta de apartament foarte populara care ajuta la filtrarea aerului, neutralizarea toxinelor si la umidificarea atmosferei. Este usor de intretinut, crestere repede si nu trebuie udata foarte mult.

Cissus

Este o planta inrudita cu vita-de-vie, se adapteaza foarte usor la aerul uscat pe care il umidifica treptat. Are nevoie de umbra si de apa (care trebuie pulverizata pe frunze).

Kalanchoe

O planta excelenta pentru mediile uscate, care acumuleaza umiditatea in frunze si ajuta la reglarea microclimatului din casa. Nu are nevoie de foarte multa ingrijire, dar trebuie pusa intr-un loc insorit.