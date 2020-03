Afacerea „preoțească” cu terenuri la Trușeni. Bugetul local a pierdut circa 1,6 milioane de euro / VIDEO

Mihai Secrieru, fost primar al comunei Trușeni, susține că cedarea fostului teren al școlii parohului s-a făcut în conformitate cu legea, dar este indignat că succesorii săi nu au avut grijă ca terenul să fie folosit conform destinației. „Intenția părea a fi nobilă. A fost scrisoare și din partea lui mitropolitului Vladimir. Au spus că este și investitorul pentru construcția azilului, paremi-se că din Portugalia. A fost decizia Consiliului. Eu nu mai sunt primar din 2011. Am auzit că au încercat să-i ia acest teren, dar până la urmă i l-au lăsat. Știți cum e, părintelui toți îi sărută mâna. Acuma am auzit și eu că preotul face în biserică reclamă pentru terenurile celea, că le vinde”, ne-a declarat fostul edil.

Cât privește construcția azilului, preotul s-a cam încurcat în declarații. „Azilul cela de bătrîni trebuia să-l facă Patriarhia Braziiei și a Portugaliei. Dar dacă episcopul cela a decedat, s-a terminat totul”, a fost primla versiune a parohului Secrii. A doua e că foștii angajați ai administrației locale nu au eliberat în termen documentele pentru construire: „Cei de la Primărie au întins-o ani de zile cu documentele”. Cea de a trea versiune a parohului a fost că sponsorii s-au răzgândit după ce au văzut că nu există apeduct și sistem de canalizare: „Au văzut că apă nu-i, canalizare nu-i, și s-a terminat totul”. Andrei Secrii mai afirmă că de fapt construcția azilului pe terenul oferit de Primăria nu a fost ceva obligator. „Acest lot a fost dat bisericii ca să-l gestionăm cum vrem. Am împrumutat bani pentru pictură, iar când nu am putut să-i întoarcem, am dat terenul”, a declarat preotul.

În octombrie 2019, în plină campanie electorală pentru alegerea administrației locale, Andrei și Nina Secrii au vândut terenul unei persoane fizice. Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la 7 octombrie 2019 cu Corneliu Gușanu. Acesta locuiește în Chișinău, soția sa este originară din Trușeni, iar numele său figurează în calitate de administrator sau fondator în mai multe firme. Corneliu Gușanu, susțin mai mulți locuitori din Trușeni, ar fi nașul de cununie al fiicei lui Andrei Secrii, aceasta fiind căsătorită cu un preot care slujește la o altă biserică din Trușeni. Preotul Secrii a evitat să ne spună clar dacă este rudă cu Gușanu, dar recunoaște că au făcut mai multe acțiuni împreună pentru biserică: „Eu sunt neam cu tot satul. Am botezat, am cununat”.

