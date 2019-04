Afacerile cu nucifere sunt profitabile sau nu? Ce spun producătorii din țară

În ultimii ani, suprafețele cultivate cu nucifere au crescut considerabil în țara noastră. Nucul, alunul și migdalul sunt cele trei specii cultivate de către producători. Suprafețele livezilor de nuc sunt în creștere, iar celelalte două specii sunt mai puțin cunoscute horticultorilor. Fiecare din aceste culturi sunt speciale și au o cerere diferită pe piață. Astfel, am decis să aflăm direct de la producători cât de profitabilă li se pare o afacere nucicolă și ce probleme au întâlnit în activitatea lor.Lilian Florea, horticultor ce dispune de o suprafață de 130 de hectare de nuci, susține că afacerea este una profitabilă. Chiar dacă livada sa abia a intrat pe rod, acesta a reușit să comercializeze miez și să obțină venit.

„Am ales soiurile Chandler – soi american și Fernor – soi francez, au productivitate înaltă și culoare a miezului mai deschisă. Înainte de a planta am făcut o vizită de studiu în Franța și SUA, pentru a vedea care soiuri sunt solicitate pe piața de acolo. Am plantat prima livadă în primăvara anului 2013, iar în 2018 am strâns prima recoltă. Nucile uscate s-au vândut foarte ușor cu prețul de 3 euro per kilogram. Piața s-a schimbat și cumpărătorii solicită calitate. În anii precedenți, era foarte ușor vândut miezul colectat de la oameni de prin sate, acum însă piața solicită altceva. Din cauza războiului comercial dintre SUA și China, multe nuci din SUA au fost vândute pe piața UE, care este piața de desfacere și pentru nucile moldovenești. S-a schimbat conjuctura pieței și cred că așa va fi și pe viitor. Vor vinde doar cei ce oferă calitate. Toți producătorii ce au avut soiuri cu miezul deschis au comercializat fără probleme roada. Soiurile plantate sunt unele dintre cele mai solicitate pe piață. Plus, acestea sunt rezistente. Clima s-a schimbat și acestea se potrivesc și pentru condițiile din Moldova. Pe terenul irigat, pot să ofere și 6 tone per hectar”, a spus Lilian Florea.

Nicolai Kiktenko, nucicultor cu o experiență de peste 50 de ani în domeniu este de o altă părere. Acesta susține că, fluctuațiile de preț din acest an sunt înregistrate doar în Republica Moldova. Iar alegerea soiurilor de nuc pentru plantare trebuie făcută în dependență de condițiile de mediu, altfel, producătorii riscă să-și piardă investițiile.

„Nucicultura este o pasiune pentru mine. De ani buni produc material săditor și testez diverse soiuri în condițiile țării noastre. În prezent, sunt probleme mari pentru producători din cauza că prețurile sunt foarte mici. Sunt de acord cu faptul că, anul trecut condițiile climaterice au fost mai puțin favorabile pentru formarea roadei, dar acestea nu au afectat atât de mult calitatea miezului. Cred că, principalele companii exportatoare au făcut manipulări de prețuri. Din cauza că era greu de perfectat acte de proveniență au apărut aceste manipulări și s-a creat monopolul. Din experiența proprie pot spune că așa ceva nu am întâlnit încă. În țările vecine – Ucraina și România miezul este vândut cu un preț bun, chiar dacă este de un soi mai vechi sau calitate mai proastă. Respectiv, avem și mai puțini doritori de a planta livezi de nuc. Totuși, această monopolizare va avea impact negativ inclusiv și asupra companiilor exportatoare, deoarece oamenii nu vor mai planta livezi, iar ei nu vor avea de unde procura miez cu acest preț mizer. Soiurile precum Chandler sau Lara nu pot fi plantate în zona de nord a țării, deoarece condițiile climaterice nu sunt pretabile. Anume în această zonă recomandăm soiuri autohtone sau cele ce s-au adaptat bine. Cred că autoritățile trebuie nu să creeze bariere, ci să le înlăture, sau cel puțin să ne lase să ne facem munca. Nu cred că se va schimba ceva în curând, până vor intra pe rod livezile noi plantate, vor trece încă ani buni”, a explicat Nicolae Kiktenko.

O altă specie cu coaja tare este alunul. Chiar dacă la noi în țară cultura a devenit puțin mai populară abia în ultimii ani, producătorul de alune – Alexandr Perjan susține că aceasta este o cultură profitabilă și merită a fi cultivată.

„Alunele sunt extrem de solicitate pe piața internațională, iar cererea pentru acestea este în continuă creștere. Noi cultivăm soiuri italiene, acestea fiind unele dintre cele mai bune. În Moldova sunt circa 500 de hectare plantate cu alun. Cred că suprafețele vor crește esențial în următorii ani. În 2018 au fost înființate peste 150 de hectare. Alunul este o specie rezistentă la frig, la secetă, la boli și practic toate lucrările în plantație sunt efectuate mecanizat. În Italia două persoane gestionează 20-30 de hectare. Cel mai mare impediment în dezvoltarea nuciculturii este lipsa informațiilor veridice. Chiar dacă sunt organizate seminare, oamenii mai puțin participă pentru a se instrui. Alunele în coajă sunt comercializate cu prețul de 2-3 euro per kilogram în dependență de calitate. Eu cred că este un preț destul de bun”, a spus Alexandr Perjan.

Migdalul – o altă cultură ce face parte din nucifere este mai puțin cultivat în Republica Moldova. Motivul ar fi condițiile climaterice necorespunzătoare acestei culturi, mai ales în zona de nord. Am solicitat părerea unui producător cu o experiență de peste 10 ani în cultivarea migdalelor pentru a afla dacă se merită inițierea unei astfel de afaceri.

„Livada a fost plantată în anul 2007 și se întinde pe o suprafață de 40 de hectare. Am plantat această livadă pentru a avea un loc de muncă acasă, din banii pe care i-am câștigat împreună cu soțul la muncă peste hotare. Prima recoltă a fost obținută în anul 2011. Această afacere necesită investiții, însă suntem mulțumiți de profitul pe care îl obținem. Migdalele decojite sunt comercializate cu prețul de 230 de lei per kilogram. Ne este greu, deoarece nu avem brațe de muncă suficiente în regiune, chiar dacă recoltăm mecanizat avem nevoie de lucrători. Cred că avem succes datorită faptului că am diversificat produsele, producând ulei de migdale, fulgi, migdale blanșate, făină și altele. Totuși, pe piața din țară este relativ dificil de comercializat migdale, astfel, nu știu dacă aș recomanda această afacere. Noi comercializăm pe piața internă în ultimii doi ani, dar cred că vor avea succes producătorii ce vor ieși la export. Pe piața locală au succes doar culturile nou apărute, deosebite”, a spus Oxana Bragarenco, producătoare de migdale.

Discutând și cu alți producători, o bună parte din aceștia au menționat că își doresc să planteze livezi de alun, deoarece prețul este relativ stabil în ultimii ani. Din cauza variației mari a prețului pentru miezul de nucă, mai puțini s-ar aventura să cultive această cultură, respectiv și vânzările de material săditor de nuc au scăzut. Migdalul rămâne a fi o cultură pretabilă doar în zona cu temperaturi mai înalte, iar prețul relativ mare de comercializare îl face o cultură destul de profitabilă. Piața internațională rămâne totuși destul de instabilă, astfel, afacerile cu nucifere sunt unele dintre cele mai vulnerabile.

