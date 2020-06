Afacerile din Rusia ale fratelui președintelui Dodon au înregistrat anul trecut pierderi de circa 45 milioane de ruble

La sfârșitul lunii decembrie 2019 Igor Chaika a intrat în posesia a 51% din compania „Media Invest Service”, astfel preluând de la omul de afaceri Vadim Ciubară, in apropiat al președintelui Dodon, cota majoritară din firma care deține posturile Accent TV și Primul în Moldova, dar și din firma care gestionează site-urile mail.ru și ok.ru în R. Moldova.

O situție similară este și în cazul firmei OOO Mediamails din Sankt Petersburg, care are statut de agenţie de publicitate, și care a înregistrat pierderi de 3,24 milioane ruble (circa 47.000 de dolari). Aici Alexandru Dodon deţine 50%, iar partenerul său de afaceri este Ion Lipciu – 50%.

