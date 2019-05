Afirmaţiile mincinoase ale lui Năstase sunt uşor de combătut şi pot fi verificate oricând

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

Andrei Năstase a fost declarat oficial inamicul numărul 1 al Publika TV, după ce, într-o conferinţă de presă, finul penalului Victor Ţopa a numit "Publika WC". Ca urmare a acestei jigniri, Publika TV a transmis o scrisoare deschisă instituţiilor de presă, organizaţiilor neguvernamentale de media, precum şi ambasadelor acreditate la Chişinău în care am solicitat condamnarea limbajului incalificabil al deputatului Năstase. Gestul său a fost condamnat de mai mulţi formatori de opinie, jurnalişti şi politicieni.

Declaraţia liderului PPDA este însă total falsă. Noi am scris, de fapt, că Năstase este aşteptat la Moscova şi niciodată nu am menţionat că ar fi fost personal în capitala Federaţiei Ruse. Acolo, potrivit unor surse, a fost trimis omul de legătură al politicianului, Alexandru Machedon.

