Află ce beneficii îți aduce zmeura pentru sănătate

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.



Toate fructele de padure se pot conserva si prin congelare. Puneti-le in cutii sau pungi de plastic la congelator. Este bine sa puneti doar cantitatea care se consuma la o masa. Dupa ce s-au dezghetat, fructele nu mai pot fi recongelate.

Beneficiile aduse de zmeura

Zmeura creste spontan in Europa, mai rar in Asia, prin locuri stancoase, luminisuri, zone defrisate, la munte si la deal. Astazi exista nenumarate soiuri de cultura. Zmeura a fost folosita inca din antichitate ca remediu pentru tratarea unor afectiuni. A fost foarte apreciata si in Evul Mediu, fiind cultivata in gradinile fiecarei manastiri, ca planta de leac cu virtuti nenumarate.

Fructele de zmeur sunt bogate bogate in substante nutritive, zaharoza, substante proteice, acid ascorbic. Sunt de doua ori mai bogate in proteine decat merele si perele.

Zmeura este un fruct foarte delicat, se depreciaza rapid dupa culegere, de aceea se recomanda consumarea ei cat mai rapid sau transformarea sa intr-un derivat: suc, sirop, dulceata, gem, lichior.

Frunzele tinere si mugurii de zmeur se folosesc la prepararea infuziilor sau a unor concentrate glicerinate, care se recomanda in tulburari glandulare.

In amestec cu frunze de fragi si de afin, frunzele de zmeur se recomanda in raceli, diabet, reumatism.