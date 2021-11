Află ce destin ai în funcție de zodie

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit ce destin vei avea în funcție de zodie. Care sunt cele mai importante preveziuni, care sunt nativii care vor deveni celebri și bogați.

Numerologul a dezvăluit care este destinul celor 12 zodii în arborele vieții, dar și ce este cel mai potrivit pentru nativii fiecăreia dintre acestea.

„Ne urcăm în copac pentru că toată lumea se duce şi cumpără talismane, pomul vieţii, dar a fost cineva curios ce încărcătură are? Ştim de la Adam şi Eva. Ei au fost primii care au trebuit să încerce forţa destinului umplând pe ramuri. Pentru că în acest copac al vieţii sunt 22 de punct magice, căi ale vieţii. Cabala, care este forţa supremă a unor divinaţii străvechi, ne duce acolo unde trebuie să înţelegem că pe fiecare ramură există ceva. Până la cele 22 de căi ale vieţii sunt 12 zodii. Fiecare rămurică vine cu ceva benefic pentru fiecare zodie”, a precizat Mihai Voropchievici.



Berbecul este menit să fie un războinic și cel care aduce schimbări în viețile oamenilor. Calea pe care se află nativii zodiei este una presărată cu înțelepciune, frumusețe și ordine. Cei care se află sub acest semn zodiacal au parte de o viață echilibrată și armonioasă. În ceea ce privește provocările acestor nativi, ei se vor confrunta cu un caracter instabil și agresivitate, astfel că lupta este dată în primul rând cu sinele.Taurul tinde să aibă înclinații către valorile materiale, iar drumul său are ca destinație înțelepciunea și spiritualitatea. Această cale este destinată celor care tind să refacă perfecțiunea creației. În ceea ce privește provocările nativilor, aceștia se vor confrunta cu lăcomie, deșertăciune, materialism, lux, atașament de obiecte și dorința de a poseda bani. Provocările Taurilor vor fi tendințele prea intense ale logicii care vin la pachet cu amăgiri și proiecții sau cea de a transmite mesaje false.Interesul major al acestui semn zodiacal face trimitere către conexiuni, relație și dragoste. Acești nativi pot fi scriitori sau oameni de afaceri. Cei care vor parcurge acest drum vor trebui să se folosească de logică și de raționament. Aceștia trebuie să înțeleagă că nu reprezintă mijlocul Universului, ci că sunt doar mesagerii acestuia.Calea Racului pune accent pe familie și protecția căminului. Aceștia sunt buni mediatori și dau dovadă de o grijă aparte față de cămin și familie. Dacă un Rac nu primește înțelegere, devine sever, astfel că are nevoie de disciplină și răbdare. În ceea ce privește provocările nativilor, aceștia vor da dovadă de o protecție exagerată, egoism și insensibilitate.Celebritatea este anunțată în calea Leului. Aceștia dau dovadă de bogăție, cunoaștere și forță. Caracteristicile principale ale semnului zodiacal suint vitalitatea, romantismul, creativitatea și distracția. Dintre provocările care apar în calea Leilor fac parte orgoliul, egocentrismul, dorința de a domina și complexul de superioritate.Calea frumuseții aparține Fecioarei, astfel că acești nativi trebuie să evite excesul și să încerce să dea dovadă de mai multă înțelepciune. În ceea ce privește provocările nativilor, aceștia vor întâmpina obstacole precum negativitatea, critica exagerată și standardele prea înalte.Balanța reprezintă a 11-a cale a arborelui care vine cu echilibru, diplomație, justiție și relații. Nativii acestei zodii pot avea o carieră ca judecător, mediator sau avocat. Această cale urmată de Balanță este una aducătoare de armonie în relații eu ceilalți. Dintre provocările zodiei fac parte superficialitatea, centrarea pe frumusețea exterioară și uneori ipocrizia.Cartea morții din tarot este calea cu numărul 13 urmată de Scorpion. Acest lucru înseamnă pierderea dar și renașterea ori schimbarea. Această cale face legătura dintre frumusețe și eternitate. Drumul arată că totul este efemer, până și timpul sau frumusețea. Provocările nativilor vor consta în frica de moarte și de schimbare, gelozia, manipularea emoțională și abuzul.Caracteristicile zodiei constau în dorința de a călători, cea de a spune adevărul, de a studia alchimia și optimismul. Această cale este una de conectare cu alte culturi dar și învățământul superior. În ceea ce privește provocările pe care le vor întâmpina, nativii zodiei vor da dovadă de un excesiv optimism și o încredere prea mare în noroc.Capricornul este definit de simțul practic dar și atingerea tuturor obiectivelor. Acesta are o orientare către ordine, conservare, succes, umor dar și dominat de temeri și ispite. Nativii zodiei știu că doar conectați la inimă vor găsi calea benefică, iar când nu apelează la ea, nimic nu va funcționa. Dintre provocările pe care le va întâmpina fac parte panica și abuzul.Calea dreptății este calea pe care se află Vărsătorul. Aceștia reprezintă invenția, geniul care doresc o lume nouă. Afirmația benefică este: Mă bucur de o deplină conștientizare și mă conectez cu divinitatea.Nativii din Pești se află pe calea misticii. Dintre provocările pe care le vor întâmpina nativii zodiei vor face parte iluziile, deciziile greșite dar și evadarea în alcool sau substanțe interzise.

Sursa: stiridinlume.ro