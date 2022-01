„Afterschool”, „breaking news” și „all-inclusive”, introduse în noul Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, lansat astăzi oficial

„Afterchool”, „breaking news” și „all-inclusive” sunt printre noile cuvinte incluse în ediția a III-a a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), lansat astăzi de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române. A III-a ediție a DOOM are 3.000 de modificări, majoritatea fiind noile forme morfologice ale unor cuvinte care erau deja în limbă.

Spre exemplu, scrierea de la „înșală” poate fi acum și „înșeală”, așa cum se aude în pronunție, a explicat pentru Edpedu.ro directoarea Institutului de Lingvistică, Adina Dragomirescu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din București și cercetător științific în lingvistică. Aceasta a anunțat că primele exemplare ale noului DOOM au ieșit chiar astăzi din tipar.

Limba română a evoluat mai repede în ultimii ani datorită migrației și a globalizării, multe cuvinte fiind împrumutate din limba engleză, a explicat Dragomirescu.

„Ediția a II-a a DOOM a fost publicată în 2005 și de atunci au mai apărut diferite modificări de normă care au fost cerute de uz, fiindcă utilizatorii au început să prefere anumite forme sau să nu mai respecte norma în anumite privințe. Spre exemplu, la profesor s-a păstrat doar varianta cu accent pe „e”, dar în alte situații s-a completat paradigma la verbe, erau doar două persoane, s-au pus toate persoanele ca dicționarul să fie util și pentru cei care nu sunt vorbitori nativi de română și vor să vadă o formă a unui verb. În plus, s-au mai pus locuțiuni („calea-valea”, spre exemplu). Mai sunt și cuvinte complet noi, împrumuturi din engleză care au apărut în limbă și care trebuiau să fie normate cum ar fi: afterschool, take away, all-inclusive, breaking news, toată terminologia coronavirusului”, a explicat Adina Dragomirescu pentru Edupedu.ro.

Primele exemplare ale noului DOOM au ieșit chiar astăzi din tipar, la Editura Univers Enciclopedic. Dicționarul va putea fi găsit foarte curând și în librării. De asemenea, noua ediție va putea fi consultată online pe site-ul editurii, a mai spus Dragomirescu.