Agenda unionistă poate deveni realitate doar cu un partid unionist în parlament, nicidecum cu o alianță cu Usatîi

Romania risca sa aiba un ghimpe rusesc in coasta in cazul in care nici un partid unionist nu va trece pragul la urmatoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. Comicul de situatie e ca partidele unioniste sunt acuzate de legaturi cu Rusia chiar de catre cei care au fost la guvernare cu oamenii rusilor, PSRM. Imaginati-va un PAS care are nevoie de Renato Usatii ca sa poata guverna. Ce garantie de dezvoltare economica au romanii de peste Prut in conditiile astea.

O sa apara deontologii sa explice ca pentru a evita coalitia PAS-Usatii basarabenii trebui sa voteze masiv PAS, desi stim prea bine ca PAS nu are cum sa treaca de 50% singur. In conditiile in care PAS nu va lua peste 50% si nici un partid unionist nu va trece pragul, PAS se va folosi de acest scenariu ca sa isi justifice alianta cu Usatii, pentru a putea guverna. Ca vai Doamne nu au incotro. Am vazut acleasi scenariu in Romania, cu UDMR, care cu 5% are functia de vicepremier si ministrii cu portofolii importante. Tocmai pentru a evita un scenariu asemanator, si pentru a putea duce idealul unirii in parlament, e nevoie ca un partid unionist sa treaca pragul!

Agenda unionista poate deveni realitate doar cu un partid unionist in parlament, nicidecum cu o alianta cu Usatii. E limpede ca lacrima ca fratii nostri basarabeni au o singura sansa pentru o viata mai buna, unirea cu Romania, prin care implicit vor intra sub umbrela NATO si in cel mai puternic “club” economic, U.E. Aderarea la U.E. pe cale proprie e o minciuna gogonata, nesustinuta de de nici un fel de date istorice sau analize pertinente.



Stefan Raul Macovei