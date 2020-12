Agricultorii anunță că vor continua protestele. „Noi am venit pentru că majoritatea dintre noi avem copii, bătrâni la întreținerea noastră și vrem să stăm și să muncim acasă, în satele noastre ca ele să nu dispară”

Zeci de agricultori au protestat, astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale. Aceștia și-au exprimat dezacordul față de decizia Guvernului de a majora cota TVA la producția agricolă de la 8 la 12%. Mai mult, agricultorii sunt nemulțumiți că autoritățile nu promovează politici care să dezvolte sectorul agro-alimentar și să încurajeze fermierii să investească în agricultură.

La protestul din Piața Marii Adunări Naționale au participat agricultori din mai multe raioane ale Rep. Moldova. Ei și-au exprimat nemulțumirea față de majorarea cotei TVA la producția agricolă, prevăzută în politica bugetar - fiscală pentru anul viitor. Directorul executiv al Federației Fermierilor din Moldova, Vasile Mîrzenco a menționat că urmare a acestei majorări prețurile la produsele alimentare vor crește.

Noi am venit pentru că majoritatea dintre noi avem copii, bătrâni la întreținerea noastră și vrem să stăm și să muncim acasă, în satele noastre ca ele să nu dispară. Ce să înțeleg când după un an de secetă cum a fost anul trecut ei ne măresc povara fiscală pe spatele agricultorilor. Noi am rămas chiar de nimic în țara aceasta? Cine nu înțelege că urmare a acestei majorări de TVA va aduce la majorarea prețurilor la toate produsele agro-alimentare pe care și așa pensionarii, familiile din orașe și sate nu-și permit să le cumpere în măsura necesităților.

Agricultorii susțin că vor protesta în continuare dacă autoritățile nu renunța la majorarea cotei TVA la producția agricolă. Potrivit agricultorului Iurie Vrabie din raionul Ungheni, această majorare de TVA va duce la falimentarea fermierilor.

Vreau să vă spun că anul acesta a fost un an complicat pentru agricultori. A fost un an secetos. Mulți agricultori sunt într-o stare financiară complicată. Noi în loc să ne axăm pe probleme cu care se confruntă agricultorii pe parcursul anului ne-au organizat să facem proteste pentru a fi auziți și pentru a fi luați în considerație. Și iată la final de an altă problemă, alt stres. Guvernul înaintează Parlamentului spre aprobare politica fiscală care prevede că cota TVA la producția agricolă să fie de 12 la sută. 12% favorizează numai importatorii și exportatorii și nicidecum fermierii mici sau mijlocii.

Nimeni din reprezentanții Guvernului nu a ieșit în fața protestatarilor. Fermierii au înaintat un demers deputaților să nu susțină această prevedere a proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 ce urmează să fie aprobat de Parlament.

