Agricultorii față în față cu restricțiile impuse de regimul Dodon / Oferă marfa gratis la rude, nu găsesc muncitori iar cei care au investit în sere vor falimenta

Un alt motiv de îngrijorare pentru Aneta Ganenco este lipsa brațelor de muncă. Anul trecut problema s-a acutizat, iar după introducerea de noi reguli drastice din acest an fermierii nu mai știu de unde să găsească zilieri . Celor care beneficiază de alocații sociale sau pensii pe invaliditate din sate, așa mici cum sunt, nu li se permite să aibă venituri suplimente, respectiv să dea cu subsemnatul pe vreun borderou de plată. Prin urmare producătorii agricoli sunt puși în situația să-i plătească la negru. În ceea ce privește eventualele compensații pentru pierderi ratate, funcționara de la Ministerul Agriculturii îi îndeamnă pe fermieri să depună solicitări la comisia situații excepționale din subordinea MAI, exact ca în cazul înghețurilor, inundațiilor, intemperiilor. În cazul proprietarilor de sere, spune Ecaterina Staci-Grigorean, acum nu există alternativă la încheiere de contracte de livrare cu magazinele, oricât de mari sau mici ar fi.

. Sezonul de recoltare va începe peste două săptămâni, iar aceste pomușoare nu sunt de primă necesitate, ușor alterabile. „Primii care o să primească lovitura acestei situații cu carantina sunt producătorii care cultivă căpșuna în teren protejat. Aceștia sunt producători care au investit, unii din bani proprii, alții din credite bancare. Și faptul că au fost anunțați că o să aibă două luni de vacanță de a întoarce creditele pe dânșii nu-i ușurează absolut deloc, deoarece ei s-au axat în business-planuri pe prima căpșună. Și ei dacă n-o să vândă nimic, ei n-o să aibă pe anul viitor nici din ce să întoarcă banii la bănci, nici cu ce să întrețină propriile familii. După 15 mai apare căpșuna în teren liber și atunci deja intră în probleme ceilalți, care au căpșună în câmp”.

Un agricultor din raionul Hâncești, sub protecția anonimatului, povestește că a rămas fără lucrători la curățitul livezii din Bălceana, închisă în carantină . Și asta după ce a investit în instruire și i-a angajat ori de câte ori a avut nevoie. A trebuit să aducă alți zilieri de la 70 kilometri depărtare. Dar așa și nu a terminat curățitul deoarece poliția insistă să fie respectate cu strictețe cerințele de transportare a și aflare în câmp a muncitorilor agricoli.

, iar la un moment dat se va vedea silit să o arunce. Trage nădejde ca măcar din luna mai să se deschidă piețele, că să poată face un ban măcar cu roșiile și castraveții. „Nu s-a așteptat nimeni că o să fie așa situație. Suntem și noi oameni care înțelegem. Pierderi nu numai noi, agricultorii, avem, dar mai sunt și alții. Așteptăm și noi să se normalizeze și cred că statul n-o să ne lase în pericol să murim de foame. În așa cazuri statul o să restabilească cheltuieli, una-alta. Mergem înainte, ce-o să dovedim să realizăm o să realizăm, ce nu o să zvârlim. Am scăzut și din preț, la neamuri cadonăm, la prieteni, care mai știu mai vin și mai cumpăra, așa de mâncare, nu. Când lucra piața noi duceam cu tonajul. Avem răsad, de mâine trebuie să începem a pune roșii, castraveți”.

Anatol Mămăligă din Ghidighici cultivă de mai mulți ani tot felul de legume și verdețuri în sere. Are și un loc de muncă cu ore obligatorii la o uzină. În mica sa mica afacere, care este o sursă suplimentară de venit a familiei, îl ajută soția și cinci copii pe care îi au alături. Acum a ajuns în faza de recoltare cu ceapa verde, salata și spanacul. Din cauza epidemiei nu mai poate merge cu marfa la piețele angro, cum făcea de obicei. Dar nici nu le poate preda lanțurilor de magazine întrucât are capacități mult prea modeste ca să fie acceptat drept furnizor.

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

