AgroMeteo: Ploi însoțite de descărcări electrice. Vremea se va răci

Criza provocată de Covid-19 are un impact negativ major asupra culturii. Senzația de sufocare crește pe zi ce trece. Stoparea investițiilor în cultură și interzicerea evenimentelor pe viu sunt păgubitoare, periculoase pentru viața culturală.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3.294 lei în luna martie a acestui an, în creştere cu 92 lei faţă de luna precedentă şi cu 7,1% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

12 Mai 2020, ora: 08:10

Mercur este proaspat instalat acasa in Gemeni unde va sta pana la finele acestei luni si unde este cel mai comunicativ posibil, deci la fel si noi. Azi, Mercur este in trigon cu Saturn care de ieri este retrograd, iar Marte planeta actiunii si energiei, este in trigon cu Nodul Nord proaspat mutat...