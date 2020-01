Șahul lui Dodon, PAȘII Maiei Sandu și UNIREA

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Pacientul din Bacău, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripă, informează Ministerul Sănătății. Tânărul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax.

Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al întrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste întrevederi nu-și au însă, în viața politică de zi cu zi, o continuare și...

Preşedintele Klaus Iohannis îşi reafirmă intenţia de a-l propune premier pe Ludovic Orban în situaţia în care va fi nevoie de constituirea unui nou Executiv. Întrebat dacă are o soluţie de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate, în situaţia...

Distanțarea deschisă de Maia Sandu și Andrei Năstase de către deputații Țîcu, Reniță, Carp și alții, a fost doar un preludiu al rupturii ce s-a produs între PAS și PPDA și arată dimensiunea disensiunilor în interiorul bazinului european. Se poate observa și o apropiere „ideologică” dintre PSRM și unii membri din ACUM. „Deconectarea butonul geopolitic”, voturile simbolice pentru Rusia la APCE, îmbrățișarea „valorilor” societății civice moldovenești, „războiul civil din Transnistria” și etc, sunt argumente în acest sens.

Dacă cei de la ACUM ar fi fost ei consecvenți și ar fi organizat alegeri anticipate in toamna, așa cum au promis în iunie când au anunțat „alianța temporară” cu socialiștii – ar fi avut un avantaj uriaș în acea campanie electorală. Entuziasmul legat de debarcarea lui Plahotniuc le-ar fi asigurat celor de la ACUM un scor confortabil.

Rezultatul slab al PSRM de la Parlamentare (doar 35 de deputați - având Președinția și bani „nelimitați” de la Putin) a fost cu mult sub așteptări. Rezultatele la locale sunt și ele mediocre: - 28-29% la consilieri și doar 23% la primari. Un recent sondaj de opinie, l-a plasat pe Dodon la vreo 24%, ceea ce în mod sigur, ar putea fi un moment de cotitură. Cu toate speculațiile la acest capitol, este puțin probabil că rușii vor risca să nu-l sprijine mediatic și financiar pe Igor Dodon la fel cum au făcut-o în 2016. Dar, chiar și cu acest sprijin rusesc, victoria lui Dodon nu este nici pe departe garantată.

Președintelui Dodon i-a plăcut mereu să etaleze pasiunea pentru șah. În noiembrie 2019, el declara pentru presă: „Eu nu sunt „carteojnik”, sunt șahist. Joc șah pe masă. Sub masă, alții joacă în cărți.”

