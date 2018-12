Ați ales deja divinul potrivit pentru masa de sărbătoare?

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Datorită faptului că compania ”Euro-Alco” are propriile distilate de vin, deține propriile unități și capacitate de producere care asigură întregul proces tehnologic, și anume: podgoriile din zona de Sud și Centrală, combinatul de vinificație primară, combinatul de vinificație secundară, beciurile pentru maturarea distilatelor, liniile moderne de îmbuteliere, propriul laborator acreditat, – prețul la produsul finit este foarte democratic.

În colaborare cu partenerii din străinătate a fost creată așa numita ”linie franceză” și în 2010 a fost lansată prima serie de divinuri sub denumirea de ”Luis de Conte”. Chiar dacă brandul dat a înregistrat un succes covârșitor, atât în Moldova, cât și peste hotare, compania ”Euro-Alco” nu a încetinit pasul. Următoarea lansare a fost divinul ”Marele Logofăt”, care a fost prezentat în cadrul Festivalului Vinului în 2018.

