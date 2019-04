Ai probleme cu kilogramele în exces? Metodă nebună care te ajută să le dai jos fără bătăi de cap

Noi, romanii, tinem post inaintea sarbatorilor mari. Acum, odata cu inceperea Postului Pastelui, care este cel mai lung si mai aspru dintre toate, apare si intrebarea ce efecte are postul asupra sanatatii. Dar, mai mult, cat de util ar fi sa tii post in restul anului si cum te poate ajuta asta sa slabesti? De cativa ani, numeroase persoane din America folosesc tehnica asta.



Postul Pastelui a inceput pe 11 martie si se termina pe 27 aprilie. Oamenii mai numesc acest post si Postul Mare. Acesta dureaza 40 de zile, la care se adauga si saptamana Patimilor. Tehnica e sa nu mananci "de dulce". Dar mai exista si alt post: sa nu mananci deloc.

Postul in care nu mananci deloc se numeste post intermitent. Trebuie sa stii efectele pe care acesta le poate avea asupra sanatatii.

Ce inseamna sa tii post intermitent



Toata lumea asociaza notiunea de post cu religia, asta pentru ca in esenta postul se practica in toate religiile lumii, ca o forma de purificare spirituala si fizica, care presupune abtinerea de la anumite alimente.

Postul intermitent e ca postul negru la crestinii ortodocsi, cum suntem in Romania. Astfel, notiunea de post intermitent inseamna din punct de vedere medical o strategie de organizare a meselor zilnice mai ales cu precadere in perioadele de abstinenta voluntara de la mancare si bauturi.

In cate moduri se poate practica un post intermitent



Cea mai populara forma de post intermitent este repausul total alimentar cuprins intre 16 si 20 de ore. Asta inseamna ca cei care opteaza pentru aceasta forma de post vor manca doar in intervalul cuprins intre orele opt pana la patru ore pe zi. De exemplu, daca ultima masa din zi este la ora 20:00, prima masa a doua zi nu trebuie sa fie inainte de 12:00.

Alt mod la care oamenii apeleaza pentru a tine post se rezuma la consumul de alimente redus drastic in anumite zile. Mai exact, in timpul acestui tip de post practicantii consuma doar 20-25% din necesarul de calorii zilnice pe parcursul a doua zile non-consecutive, in celelalte cinci zile au o alimentatie normala, dar fara excese.

Cel mai greu post presunune zile intregi de repaus alimentar total, adica pe parcursul anumitor zile, practicantii nu consuma niciun fel de alimente sau de bauturi, care contin calorii.

Ce castigi cu un post intermitent e ca pierzi greutate si reduci procentul de grasime corporala. Apoi, mai e avantajul ca duce la cresterea sensibilitatii la insulina, ceea ce ajuta la stabilizarea glicemiei si reduce riscul de diabet. Totodata, e reducerea riscului de boli degenerative ale sistemului nervos, protejand creierul de actiunea unor toxine ce induc acelasi tip de deteriorare celulara ce apare pe masura inaintarii in varsta.

De ce trebuie sa tii cont inainte de a tine post intermitent



Postul nu este pentru oricine, mai exact este contraindicat ca persoanele care iau medicamente pentru diabet sau hipertensiune sa tina post intermitent. In aceeasi categorie intra si persoanele a caror dieta se bazeaza pe produse procesate si rafinate, bogate in zahar, intrucat perioadele de abstinenta alimentara pot duce la variatii foarte mari ale nivelului de glucoza din sange, cauzand efecte nedorite.

De asemenea, pentru copii, pentru persoanele in varsta cu sanatate fragila, pentru persoanele cu tulburari de alimentatie si pentru femeile insarcinate sau care alapteaza postul intermitent este contraindicat.