Ai știut asta? S-a aflat cum de fapt ajunge combustibilul în Transnistria: Ce rute și companii sunt implicate

Poate mulţi nu ştiau sau le era interesant să afle a devenit într-un final cunoscut! Regiunea transnistreană se alimentează cu combustibil printr-o schemă bine elaborată la care contribuie firme din Rusia, intermediari din România și Republica Moldova și o serie de foști oficiali și oameni de afaceri de pe cele două maluri ale Nistrului.

Potrivit unui răspuns oferit de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova pentru Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM), schema transportării de combustibil în regiunea separatistă transnistreană începe din Portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră. De aici produsele petroliere sunt transportate pe cale maritimă până în Portul Constanța din România, la societatea comercială Oil Terminal.

Intermediul afacerii este firma elvețiană Euronova Energies SA cu sediul la Geneva, deschisă în 2013, care are drept activitate comerțul, transformarea, stocarea și transportarea produselor generatoare de energie, în particular produse petroliere și derivate de produse petroliere în nume propriu sau în calitate de agent.

Publicația specializată în domeniul energetic, Energy Intelligence, susține că Euronova Energies SA este o companie puțin cunoscută, care a câștigat mai multe licitații pentru volume de petrol din zona munților Urali, organizate de compania rusească de stat Zarubezhneft la bursa, Spimex, din Sankt-Petersburg în 2021. Conform aceleiași surse și documentelor de constituire ale Euronova Energies SA, obținute cu sprijinul jurnaliștilor de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), compania cu pricina vinde petrol în sud-estul Europei și zona fostei Iugoslavii.

Energy Intelligence subliniază că marile companii specializate în comerțul cu petrol sunt foarte sceptice cu privire la mecanismul de licitație conceput să ajute la promovarea exportului petrolului din zona munților Urali.

Reprezentanții companiei Euronova Energies SA din Elveția au promis că vor reveni la solicitările reporterilor CIJM de a sta de vorbă pe acest subiect, dar nu au mai făcut-o. În portul Constanța, produsele petroliere sunt depozitate de Oil Terminal în regim de antrepozit, iar importul combustibilului se face apoi în Republica Moldova de către compania ECS Logistics SRL înregistrată în România, transmite anticoruptie.md.



Conform datelor oficiale din România consultate de către reporterii CIJM, firma ECS LOGISTICS SRL este înregistrată pe 4 septembrie 2012 în orașul Galați și are nouă puncte de lucru în trei localități din statul vecin.

Rapoartele financiare disponibile denotă că ECS LOGISTICS SRL are 18 angajați și a înregistrat o cifră de afaceri relativ modestă de circa două milioane de RON începând cu 2014 și un profit mediu de circa 500.000 de RON. Însă, începând cu 2020, atât cifra de afaceri, cât și profitul firmei au urcat la 3,7 milioane de RON și 1,6 milioane de RON profit.

Mai departe combustibilul importat din Rusia via România este transportat spre regiunea transnistreană de mai multe companii din Republica Moldova – Estcon Construct SRL, Lecostan SRL și Transimex SRL. Serviciul Fiscal de Stat a comunicat reporterilor CIJM că, în perioada 2016–2017, nu au fost efectuate livrări de produse petroliere către „agenții economici rezidenți aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, adică în stânga Nistrului”.

„Totodată, în perioada 2018–2021, agenții economici Estcon Construct și Transimex SRL au efectuat livrări de produse petroliere către agenții economici rezidenți aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar.

Intrarea colonelului în business



Intrarea în această afacere a fostului șef al Inspectoratului General al Poliției și a fostului ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, s-a făcut după următorul scenariu. Acest circuit cuprinde trei companii și două tranzacții, respectiv Estcon Construct, Mabanaft-Moldova GmbH și Truck Petrol. Potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice (ASP), compania Estcon Construct SRL a fost fondată în februarie 2007, avându-l ca administrator pe Alec Ignat și ca asociat unic pe soția acestuia, Tatiana Ignat.

Pe 30 iulie 2018, Alec Ignat a mai deschis o companie, Truck Petrol, cu sediul în satul Gangura, Ialoveni. În paralel, Estcon Construct SRL a cumpărat, în decembrie 2018, un pachet de 96% din acțiuni de la Mabanaft-Moldova GmbH, care deținea Tirex Petrol. Așadar, Estcon Construct a devenit deținătorul majoritar de acțiuni al lanțului de benzinării Tirex.

În august 2019, SRL Truck Petrol a devenit acționar majoritar în Estcon Construct SRL și cea care deținea implicit controlul asupra Tirex Petrol. În paralel, capitalul firmei s-a mărit de la 8 la 33 de milioane de lei.

În urma acestui episod, Tatiana Ignat a devenit acționar minoritar în Estcon Contruct SRL cu 24,24%, iar pachetul de control a fost preluat de către compania Truck Petrol SRL – 75,76%.



Truck Petrol SRL era o companie din portofoliul familiei Ignat până în iulie 2020, atunci când în acționariat a intrat Artiom Pînzari, fiul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) și fost ministru al Apărării, Alexandru Pînzari. Ca urmare a acestei mutări, structura acționariatului s-a modificat astfel: lui Alec Ignat i-a revenit o cotă de 56%, în timp ce lui Artiom Pînzari – 44%.

Pe 30 septembrie 2021, în contextul arestului lui Alexandru Pînzari în dosarul Direcției 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Artiom Pînzari a ieșit din acționariatul companiei. Alec Ignat a devenit astfel asociat unic 100%.

„Legal, legal, legal”



Conform informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, Estcon Construct și Transimex SRL au efectuat livrări de produse petroliere în regiunea separatistă transnistreană. De partea cealaltă, Alec Ignat, proprietarul Truck Petrol, care deține pachetul majoritar de acțiuni cadrul Escon Construct, a respins informațiile oferite de Serviciul Fiscal de Stat, precizând că firma sa prestează doar servicii de transport, care sunt absolut legale.

„Cinci companii de transport din Moldova prestează servicii de transport de benzină, motorină și gaz în stânga Nistrului […] Transimex face serviciile sale de broker, noi facem serviciul nostru de transport, Sindbad face servicii de transport, Ecostan – servicii de transport, Andezit – servicii de transport”, a detaliat el.

La rândul său, directorul general al Transimex SRL, Valeriu Tulbu, a infirmat faptul că firma sa ar livra produse petroliere în Transnistria, precizând că transportul produselor petroliere nici măcar nu este domeniul său de activitate.

„Nu este așa ceva… Poate a greșit Serviciul Fiscal de Stat... Noi avem documente care demonstrează unde am dus, adică ce facem noi... Eu am declarațiile vamale de import. Noi nu am transportat asemenea produse... Noi avem doar licență de import. [...] Importul efectuat este folosit doar în scopuri private”, a insistat el.



Câtă motorină consumă Transnistria



Conform estimărilor SIS, în stânga Nistrului sunt importate anual circa 50.000 de tone de motorină și 30.000 de tone de benzină, ceea ce constituie consumul intern al regiunii. Serviciul mai susține că întregul import de produse petroliere este asigurat de două companii – SRL Sheriff și SRL Tiroiltreid –, care beneficiază de scutiri fiscale de plată a taxelor oferite în conformitate cu o hotărâre a Guvernului din 2001.

Aceste măsuri au fost aprobate de către Guvernul de la Chișinău pentru a exclude impozitarea dublă – de autoritățile constituționale, cât și de structurile transnistrene – a produselor destinate exclusiv necesităților raioanelor de est. În același timp, Serviciul Vamal arată că, în perioada 2016–2021, în regiunea transnistreană au fost importate în medie 36,6 milioane de kilograme de benzină și 44,6 milioane de kilograme de motorină.

