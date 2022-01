Ajută digestia într-un mod natural

Senzaţia de balonare, de stomac prea plin, dar și burtica ce creşte vizibil după o masă îmbelşugată nu te fac decât să regreţi că ai mâncat cu poftă şi poate un pic cam mult.

În cazul în care, din păcate, te afli în astfel de situaţii, trebuie să iei rapid măsuri de a scăpa urgent de balonare. Cum? Destul de simplu. Poţi ajuta digestia folosind diverse ceaiuri. Băutura se prepară uşor, este perfectă în zilele reci, iar dacă alegi ceaiul care trebuie poţi să beneficiezi şi de o revigorare după masă!

De ce să apelezi la ceaiuri când există atât de multe suplimente enzimatice care se administrează extrem de uşor? Pentru că eficienţa plantelor medicinale a fost dovedită de mii de ani. Există plante medicinale care, datorită substanţelor din conţinutul lor, te eliberează de starea uşoară de greaţă pe care o resimţi uneori după masă.



Menta

Consumat după o masă copioasă, ceaiul de mentă ajută digestia şi reduce gazele din stomac. Acest ceai este recomandat chiar şi în crizele biliare. Ceaiul de mentă este util în întărirea sistemului imunitar. Consumul de ceai de mentă şi ceai verde este extrem de util în prevenirea răcelii și a gripei sau a astmului bronşic. Ceaiul de mentă conţine cantităţi mari de calciu, vitamina B şi potasiu.



Chimenul

Ghimbirul

Ceaiul verde

Timpul (supliment Femeia)

Aroma pe care o are acest ceai poate înlătura cu succes stresul şi durerile musculare şi poate reda rigiditatea. Consumul unei ceşti de ceai de mentă după fiecare masă poate reduce treptat stresul, simptomele de oboseală şi poate oferi un somn liniștit.Acesta este micul miracol aşteptat de cei care suferă de balonări excesive. În afara efectului antispastic care combate gazele, are un efect de stimulare a enzimelor pancreatice care ajută la asimilarea alimentelor. În plus, efectul antimicrobian datorat uleiurilor eterice este necesar când apar diverse dezechilibre în flora digestivă.Considerat o mirodenie rară şi extrem de scumpă în vechime, ghimbirul, pe lângă gustul său aromat, este binevenit pentru cei care au o digestie leneşă.Acesta blochează asimilarea grăsimilor şi ţine departe kilogramele. Nu numai că îţi conferă multă energie, înlocuind cu succes cafeaua din acest punct de vedere, dar reduce şi pofta de mâncare, stimulează metabolismul, favorizând arderea mai rapidă a grăsimilor.