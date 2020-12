AJUTOR SAU LOVITURĂ PENTRU PENSIONARI?

3. Da, reforma a inclus și egalarea treptată a vârstei de pensionare (63 ani, până în 2028) pentru toate categoriile de cetățeni. În prezent este de 59 ani pentru femei și 63 ani pentru bărbați. Ajustarea graduală a vârstei de pensionare este un lucru necesar și obiectiv, în situația când anual crește durata medie a vieții după vârsta de 60 ani (la moment 17,55 ani pentru ambele vârste și 19,5 ani pentru femei), populația îmbătrânește rapid, populația activă se reduce, iar până în 2035 fiecare al treilea cetățean va fi cu vârsta peste 60 de ani. 4. Ce ar însemna revenirea la vârsta de pensionare de până la reformă? Creșterea exponențială a numărului de pensionari, dar încă în vârstă aptă de muncă, dinamitarea durabilității și așa puse la încercare a sistemului public de pensii și în final - în cel mai bun caz, pensii mai mici pentru un număr mai mare de pensionari, iar în cel mai rău caz, falimentul sistemului. 5. O altă idee expusă azi ține de anularea posibilității angajatorilor să desfacă contractul de muncă cu persoane de vârsta pensionară. Prevederea legală existentă a fost promovată de Guvern în susținerea mediului de afaceri și, de fapt, nu interzice angajarea pensionarilor, dar face relațiile de muncă mult mai flexibile. Noua (veche) idee aparent vrea să susțină pensionarii. Doar că prin asta am trecut deja și ce se va întâmpla dacă va fi aprobată? Angajatorii, fiind limitați în drepturi și dorind să minimalizeze riscul, nu vor mai vrea să angajeze o persoană aproape de vârsta de pensionare.

1. Un grup de lucru creat special de Guvern în 2016 (al cărui membru am fost și eu) a analizat profund situația existentă în sistemul de pensii, a studiat experiența internațională și a venit, după o muncă asiduă, cu un concept amplu de reformă și, ulterior, cu un proiect de lege, aprobat de Parlament (Legea nr.290/2016).

