Al câtelea copil ești în familie? Nimic nu e întâmplător! Vezi cum îti influențează felul de a fi!

Fiecare persoana de pe acest pamant are propria personalitate. Sunt multi factori care joaca un rol important in omul care devii. Familiile traditionale isi doresc, de obicei, mai multi copii. In afara genelor si a caracteristicilor parintilor, ordinea in care au venit pe lume copii le influenteaza cel mai mult personalitatea. Tot ordinea venirii pe lume determina si relatiile pe care le au fratii intre ei. Tu al catelea copil esti in familie? Afla cum iti influenteaza personalitatea.

Primul nascut

Intotdeauna sosirea pe lume a primului copil este ceva special pentru ambii parinti. De obicei, primul nascut primeste cea mai mare ingrijire si dragoste. Diferite studii demonstreaza ca cel mai mare dintre frati este inteligent, devotat si de incredere. De obicei aleg profesii care necesita devotiune si angajament, precum medic.

Parintii sunt ajutati de copiii mai mari cand este vorba de ingrijirea fratilor lor mai mici. Iar asta ii face si mai mult responsabili si de incredere. Expertii considera ca primii nascuti devin si mai responsabili pe masura ce cresc si trebuie sa aiba grija de ei insisi.

Al doilea nascut

Al doilea nascut se poate baza pe ajutorul fratelui/sorei sale mai mari in tot ceea ce face. Cel mai mic dintre copii este adesea cel mai rasfatat. Atunci cand isi face aparitia intr-o familie toata lumea il considera dragalasi si primeste multa tentie din partea parintilor sai. Totodata, mama si tata ii iau partea lui praslea atunci cand apare o disputa intre frati.

Primul venit pe lume se bucura, pentru o perioada, de intreaga dragoste si atentie din partea familiei, iar sosirea pe lume a celui de-al doilea copil are un impact asupra comportamentului sau.

Unora dintre copiii mai mari le este greu sa imparta dragostea parintilor cu fratii lor mai mic si astfel apare rivalitatea intre ei.

De multe ori dupa aparitia celui de-al doilea nascut, fiul/fiica cea mare incearca sa atraga atentia asupra sa apeland la diverse trucuri precum plansul din senin sau fiind obraznic.

Expertii spun ca toti parintii incearca sa-si imparta in mod egal atentia si dragostea intre copii insa, practic, acest lucru este imposibil. Sunt diverse moduri in care ordinea nasterii influenteaza personalitatea. Cercetarile au stabilit ca primul nascut este mai inteligent si cauta, adesea, perfectiunea. Cel de-al doilea nascut este extrovertit si deschis la schimbare.

Mijlocii

De obicei, au mai putina presiune din partea parintilor atunci cand este vorba sa se apuce de lucruri serioase. Se plang adesea cand trebuie sa poarte lucruri care au apartinut fratelui mai mare sau cand este comparat cu el/ea. Isi pastreaza calmul si sunt puntea dintre fratele mai mare si cel mai mic.

Si diferenta de varsta dintre copii are un impact asupra personalitatii. Cu cat este mai mare diferenta cu atat mai puternice sunt sentimentele de gelozie si rivalitate. Expertii considera ca diferenta adecvata dintre frati este in jur de 3 ani.

Cu cat este diferenta mai mare cu atat ii este mai greu copilului mai mare sa accepte sosirea pe lume al unui nou membru in familiei.

Primul copil: lider innascut, organizat, orientat spre rezultat, punctual, face pe seful, responsabil, le face adultilor pe plac, respecta reguli.

Al doilea copil: flexibil, maleabil, sociabil, impaciuitor, independent, secretos, crede ca viata nu e dreapta, negociator puternic, generos.

Ultimul copil: isi asuma riscuri, creativ, egoist, iresponsabil financiar, competitiv, se plictiseste usor, ii place sa fie rasfatat, are simul umorului.

Singur la parinti: apropiat de parinti, autocontrol, lider, matur, dependent, pretentios, nu iarta, sensibil, secretos.

sfatulparintilor.ro