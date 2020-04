Ala Nemerenco critică decizia Guvernului de a „rechema” oamenii la lucru: „Care a fost scopul să-i ții doar câteva zile acasă, când ei vor circula exact în perioada cu cei mai mulți posibil infectați, nu e clar. Logica - zero”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un rus a împuşcat cinci persoane pe motiv că făceau gălăgie noaptea sub ferestrele sale, a anunţat poliţia duminică, informează EFE. Tragedia a avut loc în micul oraş Ielatma, în apropiere de Riazan, în centrul Rusiei, la 200 km sud-est de Moscova, în...

Istoricul și teologul francez de origine rusa, Antoine Arjakovsky, a oferit un interviu Radio Liberty in care relateaza experienta calatoriei sale in Rusia lui Putin.

Mă uit ce se întâmplă la nivel decizional și am impresia că parcă se joacă cineva acolo sus de-a alba-neagra sau rece-cald.

În China medicii și asistentele se tundeau până la piele pentru că părul poate fi și el o cale de transmitere a infecției. Cadrele medicale lucrau în pamperși din cauza intensității muncii și echipamentelor de pe ei. Și noi în Moldova, o mică jertfă nu putem face ca să nu punem această categorie de lucrători sub risc? Sau cuiva din eșalonul de sus le arde de coafuri?

Da, sunt activități care pot fi continuate și trebuie, cu condiția respectării siguranței lucrătorilor. Dar nu acelea, în care nu poate fi menținută nici distanța socială și nici măsurile de protecție nu pot fi aplicate. Este nevoie acum să activeze saloanele de frumusețe? Are cineva nevoie acu de coafură, manichiură, etc? Nu și-o poate face și singur acasă? Ia mai expirementați, vă rog - veți descoperi așa talente unii... 🙂

Briefingul de azi a avut probabil mai mult scopul să ne anunțe că de mâine toți bugetarii ies la muncă. Mii și zeci de mii de funcționari de cabinet, care pot face liber munca lor de acasă, se vor deplasa iar într-o mișcare browniană prin oraș. Care a fost scopul să-i ții doar câteva zile acasă, când ei vor circula exact în perioada cu cei mai mulți posibil infectați, nu e clar. Logica - zero.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)