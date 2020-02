Ala Nemerenco despre „reacția rapidă a Guvernării Dodon/Chicu”: Noapte buna, Moldova! Pînă la primul coronavirus, care e foarte aproape...

Interesant, se aplică pasagerilor de pe zborurile din Italia la intrarea în aeroportul Chișinău scanarea termometrică pentru depistarea temperaturii febrile? (Apropo, în Minsk fiecare pasager aterizat este scanat de 3 ori - la ieșirea de pe navă, la intrarea în aeroport și la trecerea pe zona internațională dacă e în tranzit). Dar la punctele terestre de trecere Albița/Sculeni/Oancea și tren Ungheni? Pînă în prezent nu îndeplinește nimeni la intrarea în țară anchetă în care ar declara țara/localitatea de unde călătorește. Asta ar fi trebuit s-o facă ai noștri deja de ieri. În afară de toate măsurile care se cer organizate în așa situații conform ghidurilor, e necesară crearea unei Celule de criza (de tip Task Force) la Ambasada Republicii Moldova în Italia, căreia ministerul de resort împreuna cu cel de Externe îi va delega sarcini concrete. Ministerul sau Agenția de Sănătate Publică trebuie să între urgent în contact cu autoritățile sanitare italiene pentru schimb de informații care ar ajuta la măsurile de stopare a raspandirii coronavirusului. Și multe alte măsuri foarte specifice cu care nu am să vă obosesc. Totodată, cetățenilor noștri trebuie să li se recomande prin intermediul ambasadei să țină cont de toate indicațiile autorităților sanitare italiene și sa-și anuleze călătoriile spre casă, pe cât e posibil. Chiar și din motivul că dacă contactează boala, în Italia șansele de însănătoșire sunt mult mai mari. De asemenea cetățenilor de aici - să-și contramandeze călătoriile spre aceste zone, iar dacă pleacă, să primească buclete cu toate Instrucțiunile cum să se comporte, inclusiv telefoanele liniilor verzi din Italia.

23 Februarie 2020

