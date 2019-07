Alaiba cere sectorului HoReCa să se sacrifice pentru că Guvernul Sandu a negociat PROST cu FMI

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Ucraina a anunțat joi că a sechestrat un petrolier rusesc, Neyma, într-unul dintre porturile sale de la Marea Neagră, sub acuzația că a fost implicat în incidentul naval de la sfârșitul anului 2018, scrie AFP.

Ca să ieșim din această groapă, va trebui fiecare să ne aducem mica noastră contribuție. Inclusiv să facem unele sacrificii și cedări. Am trecut de multe. Va trebui să trecem și de asta. Vom trece și de asta. Nimeni din noi nu e fericit de situația în care s-a pomenit, credeți-mă”, a adăugat Alaiba.

Acesta este, totuși, de acord că o cotă TVA redusă pentru HoReCa este o măsură eficientă de a scoate sectorul din economia neoficială. „Aceste beneficii se văd în timp, dar timp nu avem. Pentru că gaura este imediată. Se impun măsuri curajoase, nepopulare, pentru a identifica surse suplimentare de venit la buget. Nu facem asta pentru că ne place, ci pentru că trebuie. Discutăm zilnic cu Ministerul Finanțelor pentru a identifica soluții și a le înțelege cât mai bine argumentele și intențiile. Ministerul este nevoit să recurgă la acțiuni de austeritate, pentru că au o responsabilitate în fața întregii țări. Am absolut toată încrederea în profesionalismul și bunele intenții a ministrei Natalia Gavrilița și nu o invidiez. Să decizi de unde tai într-o țară unde absolut nicăieri nu este destul. E greu.

„Este, de asemenea, adevărat că am fost dezgustat de modul în care fosta guvernare PD a decis să promoveze această reducere a TVA la 10% pentru HoReCa - la pachet cu controversata și criticata amnistie fiscală. Întreaga reformă, inclusiv reducerea TVA, nu a fost consultată nici cu FMI, nici cu ceilalți parteneri. Iresponsabil comportament. Mai e adevărat și faptul că avem o gaură de un miliard de lei în buget. Astea-s cheltuielile cu miros electoral, planificate în buget de Partidul Democrat, care nu au o acoperire financiară. Pur și simplu au planificat cheltuieli fără să știe de unde vor lua banii. Iresponsabil și neprofesionist”, spune deputatul, membru al Comisiei economie și buget a Parlamentului.

