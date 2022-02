ALARMANT! Rusia a înconjurat Ucraina din trei părți. Prin ce regiuni ar putea fi declanșat un atac

Rusia a înconjurat Ucraina din trei părți, potrivit unei hărți a distribuției trupelor rusești realizată de CNN pe baza estimărilor Statelor Unite, iar analiștii avertizează în privința amenințării unui atac iminent. Însă ceea ce este greu de anticipat este direcția din care ar putea veni un astfel de atac. Rusia a creat puncte de presiune din trei părți asupra Ucrainei: în Crimeea – în sud; de-a lungul graniței ruso-ucrainene – în est și nord și în Belarus – în nord. Chiar și Transnistria, unde Rusia are trupe masate de mulți ani, este luată în calcul ca posibil punct de declanșare a unui atac.

CNN face o trecere în revistă a celor trei fronturi deschise de Rusia în jurul Ucrainei și a celor mai recente mișcări de trupe rusești detectate în fiecare zonă.



Cea mai mare atenție a fost acordată celor două regiuni separatiste Donețk și Lugansk, unde trupele ucrainene și forțele separatiste sprijinite de Rusia se află în conflict din 2014. Cea mai răspândită ipoteză a celor care urmăresc mișcările Moscovei este că Rusia ar putea să-și sporească prezența militară pe care o deține deja în regiune, făcând astfel estul Ucrainei cea mai favorabilă poziție din care să declanșeze o invazie. Imaginile din satelit obținute de CNN arată că bază militară de la Yelnya (pe teritoriul Rusiei, în nordul Ucrainei), unde se află tancuri, artilerie și alte piese blindate, a fost golită în mare parte în ultimele zile, iar echipamentele au fost aparent mutate mult mai aproape de frontiera cu Ucraina.

Baza a fost aprovizionată cu mult armament la sfârșitul anului trecut, înainte de a dispărea, inclusiv 700 de tancuri, vehicule de infanterie și lansatoare de rachete balistice. Ulterior, au apărut înregistrări video pe rețele sociale cu o parte din aceste echipamente transportate pe calea ferată și pe șosea mult mai la sud, în regiunea Briansk, aproape de granița cu Ucraina. Între timp, acestor îngrijorări li s-au adăugat altele, provocate de activități militare febrile în regiunile Kursk și Belgorod, din nord-estul Ucrainei.

„Observăm un flux masiv de vehicule și personal în Kursk”, a scris pe Twitter Konrad Muzyka, expert în urmărirea mișcărilor militare în cadrul firmei de consultanță în apărare Rochan Consulting.

Phillip Karber, de la Fundația Potomac din Washington, care a studiat în detaliu mișcările de trupe rusești, a declarat pentru CNN că „cea mai puternică formație ofensivă a Rusiei, Armata 1 Tancuri, care în mod normal este staționată în zona Moscovei, a fost mutată 400 de kilometri mai la sud, și se poziționează într-o zonă optimă pentru o ofensivă rapidă pe ruta Kursk – Kiev”.



Îngrijorări a provocat și desfășurarea de trupe rusești în Belarus, țară strâns aliată cu Moscova, care ar putea reprezenta o altă rută de invazie a Ucrainei. Rusia și Belarus au început joi un exercițiu militar de zece zile, ceea ce a răspândit un val de temeri în Occident. Desfășurarea de trupe rusești în Belarus este probabil cea mai mare de la Războiul Rece încoace, „cu probabil 30.000 de soldați, trupe speciale Spetsnaz, avioane de luptă, inclusiv SU-35, rachete Iskander cu capabilități duale și sisteme antirachetă S-400”, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pe 3 februarie.

De asemenea, acesta este cel mai mare exercițiu militar din ultimii ani organizat de Belarus, potrivit Centrului de Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Ministerul rus al Apărării a anunțat că exercițiul are inclusiv scopul de a simula respingerea unei „agresiuni externe”.

Imaginile din satelit obținute de Maxar au surprins pentru prima oară o zonă de campare creată în Rechitsa, în regiunea Gomel din Belarus. Unii sunt de părere că această masare de trupe indică planul Rusiei de a ataca Kievul dinspre nord.

Potrivit imaginilor din satelit, se pare că trupele rusești au avansat în mai multe părți în Belarus. Aceste deplasări de trupe au probabil legătură cu exercițiile comune, dar alte fotografii obținute arată tabere amplasate în apropierea graniței cu Ucraina, la câtva sute de kilometri de locul unde au loc exercițiile militare ruso-bieloruse.

Dacă totuși Rusia vrea să intre în Ucraina prin Belarus, soldații vor trebui să traverseze mlaștinile Pripet, una dintre cele mai mari zone umede din Europa, care mărginește granița bieloruso-ucraineană: o zonă dens împădurită și inundată, care se întinde pe o suprafață de aproape 270.000 de kilometri pătrați (România are suprafața de 238.000 de kilometri pătrați). Această regiune a împiedicat forțele naziste în timpul Operațiunii Barbarossa – invazia Uniunii Sovietice de către Germania în 1941.

Potrivit Institutului pentru Studierea Războiului, „mlaștinile pot fi dificile, chiar imposibil de traversat în unele zone de către forțe mecanizate, când sunt inundate”.



Here is an updated map of Russian combined arms armies' (CAA) presence near Ukraine. Out of 11 CAA's and one tank army existing in the Russian Land Forces, elements of 11 are now near Ukraine (11 out of 12). The 8th CAA could move toward Crimea. pic.twitter.com/MBuV3WAVWv