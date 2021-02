Alecu Reniță: APEL DE URGENȚĂ

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Nu puțini sunt cei care se confruntă cu kilogramele în plus. Însă, pentru a scăpa de acestea de multe ori trebuie sa facem anumite sacrificii. Cu toate acestea, putem face asta și fără prea mare greutate, este necesar doar să includem în dieta zilnică o serie de...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Fac un Apel de Urgență către doamna președinte Maia Sandu: sub presiunea pandemiei, dar și a unor „celule dodoniste”, situația din domeniul sănătății degradează vertiginos și poate degenera într-o catastrofă națională. Se cere convocarea neîntârziată a Consiliului Suprem de Securitate, care să găsească soluții la două chestiuni de interes major național:

Repet ceea ce am declarat pe 17 noiembrie 2020: „Atâta timp cât Igor Dodon, se va afla la libertate, în R.Moldova nu va fi liniște, pace și înțelegere în societate.”

Au trecut două luni de când cel mai corupt șef de stat din Europa și-a pierdut imunitatea, dar Procuratura, Justiția și noul Consiliu Suprem de Securitate nu au avut voință să aplice legea, lăsându-l pe Igor Dodon la libertate și dându-i posibilitate să organizeze la 16 decembrie, în Parlament, o adevărată lovitură de stat, de la care s-a dat startul acțiunilor subversive de paralizare a tuturor instituțiilor și domeniilor. Partenerii lui principali în sabotarea funcționării structurilor statale sunt Zinaida Greceanâi, președinta Parlamentului, grupul diversionist camuflat sub numele de partidul socialiștilor și „inocenții” lui Șor. Pentru a începe să-și facă datoria cât de cât, deputații ar trebui să ceară chiar săptămâna aceasta demisia Zinaidei Greceanâi.

Se cere să răspundem franc la întrebarea: de ce sistemul medical nu s-a reorganizat din martie anul trecut ca să facă față pandemiei? Se pot invoca un șir de cauze pretins obiective, dar esența dezastrului poate fi rezumată într-un răspuns foarte simplu – în goană după voturi, Igor Dodon s-a vrut „olecuțîcî doftor” și s-a autoproclamat „prezident pe sistemul medical și pe pandemie”. Exemplul lui prost de a călca în picioare regulile sanitare a creat în societate o atitudine iresponsabilă față de cerințele medicilor, iar indicațiile „prețioase” pe care el le dădea de pe pozițiile șefului „atotștiutor” a dezorganizat sistemul medical, împingându-l în dezordine, harababură și zăpăceală. Când a descoperit că lupta cu virusul înseamnă puține voturi, dar multă muncă, pricepere și resurse, Igor Dodon a plecat urgent „să se roage” pe muntele Atos, dar în realitate s-a dus la odihnă pe litoralul elen, unde o noapte de hotel costa 20 de mii de dolari. Avem o sumedenie de probe că în perioada mandatului de președinte și a pandemiei, comportamentul lui Igor Dodon a fost unul batjocoritor, odios și profund criminal. Se cerea ca în ziua de 25 decembrie 2020, când trădătorul și-a pierdut imunitatea, să fie arestat și dat pe mâna justiției, atât pentru „kuliok” și mulțimea de acte de corupție, cât, mai ales, pentru dezorganizarea sistemului medical și moartea a peste trei mii de pacienți. Invocarea unor aberații și înșelătorii publice că episodul „kuliok”, chipurile, filmat fără aprobare, nu poate servi ca probă juridică, e o insultă la adresa întregii societăți și demonstrează, odată în plus, că justiția din R.Moldova e parte organică din rețeaua criminală, care a capturat instituțiile statului.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

