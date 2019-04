Alegeri în Israel. Totul despre scrutinul în urma căruia Netanyahu își poate pierde funcția în favoarea unui candidat cu origini românești

Fostul ministru al Educaţiei, liberala Corina Fusu, confirmă controversele în jurul banilor oferiți de miliardarul George Soros pentru reformarea învățământului moldovenesc sub patronajul Maiei Sandu.

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Analiștii spun că Netanyahu are cele mai mari șanse să formeze o coaliție, în special datorită relației apropiată pe care o are cu alte partide de dreapta și cu partidele religioase.

Aici, Netanyahu are un avantaj clar deoarece mai multe partide mici de dreapta și-au manifestat deja susținerea pentru actualul premier, dar este posibil ca multe dintre acestea să nu treacă pragul electoral și, prin urmare, să nu-l poată ajuta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)