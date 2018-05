ALEGERI LOCALE 2018: Andrei Năstase a votat pentru dreptate, schimbare și pentru renașterea orașului

Candidatul la funcția de primar al capitalei din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat astăzi că a votat pentru dreptate, schimbare, renașterea orașului și scoaterea lui din captivitatea unor administrații păguboase și proaste.





„Am votat pentru dreptate, pentru schimbare și pentru renașterea orașului nostru și scoaterea lui din captivitatea unor administrații păguboase și proaste. Am votat pentru un oraș care e timpul să fie iubit și nu stăpânit, iar pentru că iubesc acest oraș, am votat cu încrederea că oamenii săi vor vota și vor face un pas decisiv în direcția corectă, în direcția unui oraș dezvoltat economic, sigur, curat. Am votat cu încredere că în acest oraș oamenii pot să reînvețe a zâmbi, să se bucure, să se bucure și să se iubească”, a declarat candidatul PPDA.

Andrei Năstase a făcut apel către locuitorii Chișinăului să iasă la vot.





„Vă invit să ieșim la vot pentru viitorul nostru și al copiilor noștri”, a menționat el.

Sursa: Moldova.org