ALEGERI LOCALE 2018: Vasile Costiuc: Am votat pentru un viitor decent acasă

Candidatul Partidului „Democraţia Acasă” pentru funcţia de primar de Chişinău, Vasile Costiuc, a votat pentru un viitor decent acasă. Vasile Costiuc a venit la alegeri împreună cu familia şi a menţionat că şi-a dat votul pentru un oraş bine administrat, pentru parcuri amenajate şi drumuri calitative, transmite IPN.



Am trecut de o campanie foarte grea şi am ajuns în ziua decisivă, ceea ce este nu tocmai rău. Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit, cu care am interacţionat şi care au avut răbdarea să asculte ce planuri avem noi pentru Chişinău”, a spus Vasile Costiuc.

Candidatul a îndemnat oamenii să meargă la urnele de vot, să nu fie indiferenţi faţă de soarta oraşului.





În cursa electorală pentru şefia capitalei s-au înscris 11 candidaţi. Pentru ca alegerile să fie validate, cel puţin o pătrime din alegatori trebuie să se prezinte la urnele de vot. Câştigă alegerile candidatul care obţine mai mult de jumătate din voturi. Dacă nimeni nu întruneşte numărul necesar, peste două săptămâni, se organizează turul doi, în care vor lupta primii doi candidaţi cu cele mai multe voturi. Dacă alegerile sunt declarate nevalabile sau nule, în două săptămâni se organizează alegeri repetate, cu aceleaşi liste electorale, cu aceeaşi candidaţi.

Sursa: Ipn.md